«¿Alguien tiene cerillas del Sol y Luna de Zumarraga, del 52 de Azkoitia, del...?»

De Eibar. Por eso su hija se llama Arrate. Tres nietos, Beñat, Izaro, Ibon. Ha vivido tantos años en Lezo que también se considera lezotarra ... aunque como ahora habita en Errenteria acude a la cita con un plumífero del magno Touring. Fue socio de La Real pero se mosqueó a raíz de la polémica en torno al fichaje de Joseba Etxeberria por el Athletic. Le gusta el Barça pero hablar hablamos sobre todo de su eterna pasión por el coleccionismo. Empezó con las motos, siguió con los discos 'sencillos', los singles. Con vasos y botellas. Con postales. La colección para la que busca buen material es la de posavasos, cerillas, pegatinas de las discotecas de (toda) Euskal Herria. Su contacto, txefotxefo@gmail.com.

– Así que el día en que te mueras (pasará tiempo, tienes 71 galanos años, vas al cine los miércoles, no te falta ni un disco de Itoiz...) habrán de meter en tu féretro aquel vaso rojo de publicidad de Cervezas El León.

– Pues sí. Nunca pensé que me haría con él porque ni noticia tenía de que existiese. Un día supe que haían vendido uno, por mucho dinero en Galicia, lo di por perdido pero al tiempo resultó que me encontré otro en Emaús. Eso, para el entierro pero antes de que mi hora llegue me gustaría conseguir piezas de discotecas de leyenda ('salas de fiesta' se les llamaba en mis tiempos jóvenes, que fueron los 70) tal que Sol y Luna de Zumarraga, Club 52 de Azkoitia, Gau Txori de Azpeitia, Barbarella de Hondarribia. Y si alguien tiene material de locales de Iparralde, será un placer comprarlo. Con una limitación temporal...

– ¿Cuál? ¿Por qué?

– 1970-1985. ¿Motivos? Primero porque hay que poner límites o la afición se convierte en una obsesión que puede desembocar en Síndrome de Diógenes. Yo eso lo quiero tener muy controlado. Tengo un par de trasteros y tengo mi casa pero mantengo la colección a raya, miles de objetos... pequeños que no ocupen excesivo espacio. Por otro lado, las décadas de los 70 y 80 fueron las mías, las que conocí, disfruté y. bailé. Fui muy bailongo, mucho.

– ¿Y cuál fue tu sala de fiestas en aquellos prodigiosos años?

– Vivía en Eibar. Con mis padres. Euskaldunes los dos. Mi padre, José Luis era electricista y su taller, una cueva llena de maravillas. Mi madre, baserrikoa, de Ermua. Mi sala de fiestas y la de la juventud de aquellos años era Oroiko de Elgoibar. Recuerdo que al principio nadie se atrevía a salir a la pista pero siempre había algunas chicas magníficas que jugaban, traviesas, en plan gogó. Todo empezaba 'a lo suelto' pero en cuanto se apagaban las luces comenzábamos el 'agarrado'. Fueron tiempos tiernos, ingenuos.

– Pillines. Pillinas. Tus primeras colecciones no fueron de postales ni posavasos, sino de ¡motos! Eso ya tiene más volumen.

– Cierto pero tampoco eran máquinas de gran cilindrada sino vespas, mobylettes, montesas, isomotos, derbys... Las guardaba en mi garaje y en los de algunos amigos. Sin embargo, no estaba del todo satisfecho. No era mecánico ni sabía ponerlas a punto. Acabé (bien) vendiéndolas en aquellas grandes ferias de motos clásicas que durante años se organizaron en Tolosa. Coincidió con una visita mía a Barcelona...

– ¿Y eso marcó otra etapa en tu mundo de coleccionista?

– Absolutamente. Como la marcaría encontrar en Iparralde tantos brocantes, esos 'vide grénier', el mercado de Ahetze. En Barcelona, en unos encantes descubrí que la gente vendía, compraba, coleccionaba ¡postales! y me pareció realmente maravilloso: objetos llenos de historia, visualmente atractivos y fáciles de almacenar. Hoy tengo miles. Te pondré un ejemplo, solo me falta una de todas en las que se ven aquellos autobuses de dos pisos que circularon por Donostia. En la que no tengo se ve uno de esos vehículos de la Compañía del Tranvía pasando por La Concha.

– Además de en mercados, ¿dónde buscabas, dónde encuentras?

– Piensa que llevo tanto tiempo en esto que en los carteles ('Se compran singles') que pegaba (con cello, nunca me ha gustado usar cola) el teléfono que ponía ni siquiera tenía, aún, el prefijo 943. Me pateaba y empapelaba la ciudad, de Podavines a Gros. Y la gente llamaba. Hoy internet y el correo electrónico son herramientas incomparables. La red me permite saber si lo que busco existe, si está en venta. Y a cuánto. Por otro lado, muchas marcas de bebidas regalan a los bares vasos y copas con su logo grabado, serigrafiado. A mí me encantan pero a la gente...

– ¿Qué?

– A muchos no tanto. Prefieren beber en una copa sin siglas. Con lo cual, bastantes bareros me las regalan. Me apasiona. Soy muy sentimental, ¿sabes? Cada pieza de mis colecciones tiene su historia y también 'mi' historia.

– Fuiste funcionario municipal pero presentarte, te presentas como 'coleccionista', bildumaria.

– Es lo que he sido y soy. Y siéndolo he aprendido muchísimo de música, de cine, de cómo fuimos, de cómo somos. ¿Podemos repetir el correo de contacto?

– Claro.

– Txefotxefo@gmail.com.