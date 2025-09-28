Alfredo Valiente, «el incombustible»

Txemi Martínez, exencargado de la discoteca La Rotonda, el pintor Andoni García Bañegil, autor del retrato de Alfredo Valiente, que sostiene el trofeo, y Oscar Casbas, organizador de la fiesta y propietario del bar El Cine.

Joti Díaz Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:27 Comenta Compartir

Esta historia nació hace años, cuando la llamada 'Zona', en la calle San Bartolomé, llena de pubs y bares, se había convertido en la calle preferida por la juventud donostiarra y de localidades cercanas para las tardes y noches de fiesta. Ahora la calle está 'muerta' y ninguno de esos bares está abierto.

Uno de ellos era el bar El Cine, cuyo propietario era el hostelero Oscar Casbas. Negocio de éxito con buena música, uno de los preferidos por los jóvenes, en el que se organizaban numerosas fiestas, entre ellas 'Los incombustibles', en la que se premiaba a gente con años de trayectoria vinculada de alguna forma al Zinemaldi. Después de unos años trabajando en otros negocios, Oscar se hace cargo de un bar que se llamaba Lobo, en la calle Usandizaga nº 7, que hace esquina, con la calle Peña y Goñi. Unos meses más tarde cambia de nombre y lo titula 'El Cine' y decide recuperar la fiesta 'Los incombustibles'.

La fiesta se celebró el pasado domingo en la planta sótano, con la participación de 40 personas, la mayoría ya con años. Entre varios amigos decidieron que el premio en esta 15ª edición fuese para el hostelero Alfredo Valiente, gestor durante muchos años de la discoteca La Rotonda, en los bajos de los relojes, en la playa de La Concha. Para este grupo, Valiente, jubilado hace años, hombre generoso con otros compañeros de profesión y sobre todo buena gente.

Alfredo llegó acompañado de su esposa Virginia Garate, de la empresa musical Get In. Tras un excelente lunch, Oscar Casbas y Txemi Martínez, encargado muchos años de La Rotonda, le entregaron el trofeo, una de las farolas del puente Kursaal. Un segundo regalo, un excelente retrato del artista Andoni García Bañegil, que cuenta con una galería de arte en la esquina de las calles Zabaleta 14 e Iparraguirre 20, que encantó a Alfredo y al resto de asistentes.

Entre los presentes, Enrique Espinosa y su esposa Elena Garate; el decorador Iñaki Ruiz y su esposa Ana López; Moncho Moneo, ya jubilado, antes propietario de tiendas de moda, con su esposa Coro Alvarez de Eulate; Olimpia Arreseigor y Ana López; el corredor de seguros Pablo Villaverde; Juan Carlos Beldarrain e Iñigo Jiménez; Miryam Gordo Horte, esposa del artista García Bañegil, y Jorge Tanco y María Alvarez.

El galerista Juanma Arriaga, que traslada su galería Kur, antes enfrente del centro Kursaal, y que en breve abrirá en Hondarribia, estaba acompañado de Yolanda Biscay; el pintor Carlos Inda y su esposa Pilar Arca; Mikel Huarte, organizador de numeros eventos de motos por Europa y 10 años del Maratón de San Sebastián, ya jubilado, con su esposa Belén Cerrato; Juan Carlos Alzuriz, de la empresa Alzur-etxe, y su esposa Cristina Benito; Jon Zabaleta, de la empresa La tortilla del Zabaleta; José Luis Moreno 'Necher' y Esteban Mattencci; Andoni Lasa y su esposa Sonia Felipe; y Félix Baquedano de M y M y Pablo Cifuentes. Muchos de los asistentes son aficionados a las motos y de ello hablaron en la fiesta, que se alargó hasta la medianoche.