De Ordincho de Surubis a Jon Insausti, los alcaldes de siete siglos de San Sebastián

Desde el mismo momento en el que tomó la makila de mando el miércoles al mediodía, el nuevo alcalde Jon Insausti entró por derecho propio en un selecto grupo de donostiarras que han desempeñado el cargo de alcalde de Donostia en los últimos 739 años. Teniendo en cuenta que San Sebastián fue destruida e incendiada en 1813, la labor de los historiadores durante este último siglo ha sido fundamental para recuperar los nombres de los regidores que antes de esa fecha dirigieron una ciudad que se fundó hacia 1180 por el rey de Navarra, Sancho VI el Sabio.

La labor del cronista e historiador Serapio Múgica fue fundamental en este sentido, tal y como recoge José Luis Banus y Aguirre en su libro 'Alcaldes y capitulares de San Sebastián'. Indica el autor que Serapio Múgica logró recuperar esos datos, tal y como él mismo dejó escrito en 1900, «en su mayor parte, de los documentos que hemos revisado en los Archivos Municipales de diversos pueblos de Guipúzcoa, así como otras muchas noticias relacionadas con nuestra hermosa capital». Su investigación retrocedió en el tiempo hasta 1286 para certificar que ese año la ciudad tuvo dos alcaldes. El primero fue Ordincho de Surubis y el segundo, Nicolao de la Mayson. En su trabajo, Múgica llegó hasta 1813, año también con dos regidores: Joaquín de Michelena y Manuel de Gogorza.

Desde el año de la destrucción de la ciudad hasta hoy en día, cronistas locales, como el colaborador de DV, Javier Sada, se han encargado de recapitular la información de los alcaldes de dos últimos siglos hasta llegar a Jon Insausti. Este es el listado completo de todos los alcaldes donostiarras entre los años 1286 y 2025:

Más de medio millar de alcaldes en siete siglos de historia dan para mucho. Por ejemplo, como plaza militar que fue la ciudad, 33 militares y 2 sargentos mayores fueron alcaldes; desde 1813 se produjeron 149 nombramientos equivalentes a 83 personas, puesto que en varias ocasiones se trataba de la misma persona que repetía y regresaba al cargo, como José Elosegui o Fernando Sasiain; en 1801 los alcaldes Cardaveraz y Arpide fueron destituidos fulminantemente por no acudir vestidos de forma correcta a un acto oficial; y ha habido regidores muy breves, como el caso de Fernando Zubiri que en 1936 apenas fue alcalde tres días, todo lo contrario que Odón Elorza que lo fue 20 años de forma consecutiva entre los años 1991 y 2011.

Lo que sí que ha habido en esta larga historia de regidores son muchos nombres propios repetidos. El nombre que durante estos últimos siete siglos más se ha repetido entre los alcaldes de San Sebastián ha sido Martín hasta en 62 veces, siendo el primero de ellos Martín Martínez de Durango en el año 1379. Tras este nombre, el segundo y tercero más repetidos han sido Juan (58 veces) y Miguel (33 veces). El primer nombre compuesto de esta lista es para José María, con 21 alcaldes con ese nombre. El listado completo lo pueden encontrar en el siguiente gráfico:

Las anécdotas y curiosidades que se han dado a lo largo de 739 años en relación a los alcaldes donostiarras se cuentan por decenas. Por ejemplo, ha habido alcaldes can carácter accidental como Nicolás Goitia (año 1931) o Fernado Otazu (año 1977) y sobre todo Nekane Arzallus, única mujer en el cargo en siete siglos, más allá del título de alcaldesa honoraria que recibió la reina María Cristina en el año 1926. La actual concejala de Urbanismo de la ciudad ocupó ese puesto entre el 16 y el 29 de octubre de este año, entre la renuncia del cargo de Eneko Goia y la investidura de Jon Insausti.

Otra mujer que estuvo muy cerca de ser alcaldesa de San Sebastián fue Carmen Resines en la década de 1920. Ella, junto a Josefina Oloris, fue nombrada concejala de la ciudad el 30 de junio de 1925. Tras cuatro años en el cargo, Resines fue nombrada teniente de alcalde del Ayuntamiento. La importancia de sus cargos, fueron pioneras en la España de la época, les sirvió para que al inicio de este siglo el consistorio les dedicará una plaza en el barrio del Antiguo: la plaza de Resines y Oloris.

Dos mujeres han ostentado el cargo de alcaldesa: la reina María Cristina (honoraria) y Nekane Arzallus (accidental)

A pesar de que un gran porcentaje de los alcaldes que ha tenido San Sebastián en su historia son completos desconocidos para la mayoría de los actuales vecinos de la ciudad, hay unos pocos, más allá de los más recientes Albistur, Elorza, Izagirre o Goia, que hoy en día siguen en boca de todos los donostiarras al ser titulares de hasta 19 calles de la ciudad o plazas donostiarras, como es el caso por ejemplo de Fermín Lasala, José María Soroa, Jofre Ibáñez de Yarza 'Txofre' o Ramón Labayen. El listado completo se puede consultar a continuación:

Las calles de los alcaldes Los nombres de los antiguos regidores de la ciudad aparecen diseminados por toda la geografía donostiarra José Brunet Alcalde 1820-1823. A José y Francisco Brunet se le recuerda en el Antiguo con una calle que antaño era de su propiedad. Joshé María Iturri Popularmente conocido como el «alcalde de la isla de Santa Clara», tiene una calle y monumento en dicha isla Fermín Lasala Padre del Duque de Mandas Fermín de Lasala y Collado. Presentó uno de los proyectos para la reconstrucción de la ciudad en 1813. Fue alcalde, diputado foral y a Cortes y presidente de la Diputación. María Cristina, Reina Regente María Cristina de Habsburgo, segunda esposa de Alfonso XII. Nombrada alcaldesa honoraria de San Sebastián el año 1926 Ramón Labayen Alcalde de San Sebastián entre 1983 y 1987. Empresario, gestor y político, miembro del Partido Nacionalista Vasco (PNV). También fue consejero de Cultura del Gobierno Vasco José Paternina Alcalde en 1934. En 2014 se aprobó dar su nombre a una calle entre el paseo de Errondo y José María Salaberria Pedro Manuel Collado Alcalde 1854 a 1857. Ministro de Hacienda y de Fomento. Abuelo materno del duque de Mandas. Gestionó el derribo de las murallas Eustasio Amilibia Alcalde en 1837, 1841, 1848 a 1850, 1861 a 1864. Anunció el derribo de las murallas en 1863 Gabriel Mª Laffitte Alcalde en 1917. Fue popular por sus escritos sobre San Sebastián con el pseudónimo de «Gil Baré». Luis Beroiz Alcalde en 1666 y 1674. A él y a Juan Pérez Beroiz, regidor, y Antonio Beroiz, jurado, se les recuerda con la calle Beroiz en Riberas de Loiola Jesús María Alkain Alcalde 1979 a 1983. Tras el fin de la dictadura, presidió como alcalde la primera corporación municipal Joaquín Luis Bermingham Alcalde en 1828 cuando Fernando VII colocó la primera piedra de la Casa Consistorial, hoy Biblioteca, en la plaza de la Constitución Txofre | Jofre Ibáñez de Yarza Jofre Ibañez de Yarza fue alcalde en 1580. Propietario de terrenos, en el barrio de Gros, donde estuvieron, entre otros, una popular fuente, lavadero, mercado, plaza de toros etc. Con el paso del tiempo Jofre pasó a ser Chofre y en la actualidad Txofre. José María Soroa Ocupó distintos cargos públicos, ocupando la alcaldía en varias ocasiones, entre los años 1802 y 1832. Aunque se le acusó de afrancesado durante los años de invasión napoleónica, presidió la Junta de Obras de Reconstrucción de la ciudad, tras el incendio del 31 de agosto de 1813. Marino Tabuyo Alcalde entre 1910 y 1914. Muy querido en la ciudad. A su muerte, legó la tercera parte de sus bienes «para que la Corporación los utilizase a su buen criterio». Fernando Sasiain Representando a la Conjunción Republicano-Socialista, ganó las elecciones municipales de 1931 José Elosegi Alcalde 1902 a 1905 y 1925 a 1927. Presidía el Ayuntamiento cuando fue nombrada alcaldesa honoraria la reina María Cristina Pedro Martínez de Itxaskue Fue el primer documentado como Alcalde en 1462, aunque Serapio Múgica cita a dos anteriores: Arnalt de Huhua y Lorenzo Surubiz en 1302. Roteta Azpikoa Entre Herrera y Altza, el nombre se debe al caserío Arriya-Zar, recordando a su vecino Victoriano Roteta que fue alcalde de la villa de Alza en 1936. AUX STEP FOR JS

Las curiosidades dan para mucho más como recoge Javier Sada, cronista de la ciudad y colaborador de El Diario Vasco, en muchos de sus trabajos. Señala por ejemplo que en el siglo XXI a cada alcalde donostiarra le corresponden cinco años de permanencia, tres entre el 2000 y el 2015, mientras que en el XX el promedio fue de dos años y medio y algo más de uno en el XIX.

Al inicio del siglo XIX los alcaldes eran nombrados de dos en dos (seis meses cada uno) y que en años conflictivos (1813, 1820 y 1823) llegaron a ser hasta seis en un año. De esta nómina pueden ser merecedores de recuerdo quienes ocuparon la alcaldía entre 1800 y 1812, a los que pocas veces se cita: José María Jáuregui 1800, José María Soroa 1800 y 1808, Francisco Cardaveras y José Ignacio Arpide 1801; José Francisco Mendizábal y Joaquín Michelena 1801, Francisco Larreandi 1802 y 1810, Fernando Garayoa 1802, José Santiago Claesens 1803 y 1808, Evaristo Echagüe 1804, Joaquín Yunybarbia 1804 y 1811, Fernando Ansorena 1805, Francisco Alday 1806 y Fernando Izquierdo 1806, Joaquín Goicoa 1807 y Miguel Lardizabal 1807, Sebastián Alzate 1809 y Juan José Aramburu 1809, Miguel Barcaiztegui 1810, Alberto Aranalde 1811, Juan Bautista Arregui 1812 y Joaquín Echagüe 1812.

En el siglo XX los alcaldes fueron 41 personas distintas aunque también en este caso depende de cómo se cuente. Fernando Otazu (1977/78) lo fue con carácter accidental y tanto Iñaki Alkiza (1978) como Ramón Jáuregui (1979) lo fueron como presidentes de la Gestora Municipal.

Tres repitieron cargo en periodos no consecutivos: José Elósegui 1902/5 y 1925/7; Juan José Prado 1924/5 y 1930/1 y Fernando Sasiain 1931/34 y 1936. Los que más tiempo estuvieron de forma continuada, siete años, fueron Juan Mª. Errazu (1867/1873) y Juan Pagola Birebén (1952/1958), seguidos con seis años Antonio Paguaga (1937/1942) y Rafael Lataillade (1942-1947). Con mandatos interrumpidos Juan Mª. Errazu 11 años y Eustasio Amilibia 10.