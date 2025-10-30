Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Insausti, con la makila de mando de la ciudad. DE LA HERA

La hora de las adivinanzas

Llega a la Alcaldía un Jon Insausti al que se le pide que gobierne «escuchando a los ciudadanos» y que se puede dar por satisfecho si logra entender qué le piden

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Dice un experimentado político fogueado en numerosos y dispares cargos públicos que lo que no haces en los dos primeros años de legislatura, ya no ... lo haces en los dos segundos. Pues bien: es precisamente en esta playa en la que desembarca un Jon Insausti al que le dará tiempo a inaugurar algunos proyectos ajenos, pero que lo tendrá complicado para llegar a algo más que formular un esbozo de los propios.

