El 'Aitona Julián' regresa a la bahía

Durante más de tres décadas el 'Aitona Julián', capitaneado por Ángel Isturiz, se encargó de unir la isla y el muelle para disfrute de miles de donostiarras y visitantes, que seguro recuerdan con cariño aquellos viajes en familia o con amigos a Santa Clara a bordo de esta clásica embarcación. Ambos, barco y patrón, se marcharon en 2015 y con ellos se fue un pedazo importante de la historia de San Sebastián. Pero tres años después, la mítica motora ha vuelto, renovada y en plena forma. «Y en ella también hay una parte del aita», relatan los hijos de Ángel, Julián y Borja, que han sido quienes han promovido su restauración «como un homenaje» a él y a su labor al mando de las motoras de la isla.

Fieles herederos del legado de su padre, no podían dejar que el 'Aitona Julián' desapareciese sin más. Fue el primer barco que mandó construir y que botó en 1983. «El aita nos enseñó en él todo lo que sabemos», cuentan sus descendientes. Hace tres años decidieron retirarlo del servicio porque no estaba en perfectas condiciones para el transporte de pasajeros. Pero lo hicieron con la convicción de que no sería un adiós, sino un hasta luego. Y así ha sido. Pasados estos años y tras una intensa y costosa restauración, la motora vuelve a estar a pleno rendimiento y luce mejor que nunca.

«Era algo sentimental. Lo hemos hecho por el recuerdo, porque a la ama y a nosotros nos hacía mucha ilusión. De otro manera esta rehabilitación no renta de ninguna forma», apunta Borja, que explica que «este tipo de embarcación en madera ya las hacen muy pocos». Hoy en día, la práctica totalidad de los barcos que se fabrican son de poliester, porque son más fuertes y tienen menos necesidades de mantenimiento.

Se le ha hecho una rehabilitación integral para la que la familia Isturiz ha invertido mucho tiempo, esfuerzo y dinero. La restauración se ha llevado a cabo en unos astilleros de Orio, con la ayuda de carpinteros de ribera –especialistas en la madera usada para barcos– de Bermeo. Eliminar la pintura por dentro y por fuera, lijar, reparar la madera y cambiar las tablas del forro exterior, renovar la tornillería, arreglar el motor... No poca cosa. «Pero ha merecido la pena», aseguran sin dudarlo, a la vez que recuerdan la emoción que vivió toda la familia el día que lo vieron terminado y lo pudieron volver a botar al mar esta pasada primavera.

Sobre el 'Aitona Julián' solo caben buenas palabras. «Hay una gran parte de la historia de San Sebastián en su interior», afirma Julián, «historias de miles de personas yendo a la isla». Asegura que no fueron pocos los que preguntaban por él cuando no estaba amarrado al muelle.

Como el primer día

Siguiendo el legado de su padre, el aitona Julián, Ángel Isturiz mandó construir este barco en su honor. Tenía 12,5 metros de eslora y una capacidad para 98 pasajeros. «Al aita le conocen por este barco. Aunque se llamaba Ángel, muchos le llamaban Julián», apuntan. Muchos recuerdos unidos en esta motora que para Borja y Julián y toda su familia no tienen precio.

«Es un barco auténticamente donostiarra», señala entre risas Borja, el pequeño de los Isturiz. No en vano, se armó en Astilleros Urumea, ubicado en el barrio de Martutene. Fue la última embarcación en madera que se construyó en estas instalaciones, en 1983. Aquel año llegaba al muelle de San Sebastián, en una época en la que la titularidad de las motoras de la isla se compartía entre varios socios, cada uno con sus barcos.

La motora luce su madera recién barnizada.

«Desde el antiguo Centro de Atracción y Turismo se regulaba el servicio y al aita le dijeron que tenía que pintar la embarcación de azul y blanco, como las demás, pero él lo que quería era lucir el brillo de la madera noble de iroko recién barnizada», recuerda el benjamín. Ángel tuvo que someter sus deseos a las normas acordadas. «Imagínate cómo habría destacado si no entre las demás embarcaciones más viejas y pequeñas», añade.

«Cuando falleció nuestro abuelo, el aita se quedó con el negocio», recuerdan ambos hijos. Pasaron los años, fallecieron los otros socios y sus hijos no quisieron seguir en el negocio, por lo que Ángel fue el único que se quedó con la empresa. Ahora, con la tercera generación de los Isturiz al mando de la compañía, han podido cumplir con el deseo de su aita y el 'Aitona Julián' luce como hace 35 años. Se podría decir que incluso mejor, con su madera brillante y los bancos y el suelo totalmente renovados. Lo único que se mantiene igual, por falta de tiempo, ha sido el timón. «Lo teníamos guardado en casa de la ama y no hemos podido barnizarlo», explican.

La embarcación, cuando estaba pintada de azul y blanco.

El renovado barco se ha unido a las otras tres embarcaciones que prestan el servicio de motoras de la isla –que este año cumple 76 años–, junto al Antxeta, el Gure Aitona Ángel y el Aitona Julián II. Desde junio está en servicio y algunos ya lo han podido ver amarrado en el muelle o fondeando en la bahía. Durante estos meses de verano la han usado como 'comodín' en días de mucha afluencia de clientes con intención de viajar a la isla. «Y en Semana Grande la hemos sacado todos los días para trasladar a las empresas encargadas de los fuegos artificiales hasta la plataforma desde la que se lanzaba el material pirotécnico», informan.

La herencia del dictador

Entre los elementos que componen el 'Aitona Julián' hay uno que llegó de la forma más inesperada y con una historia digna de ser contada. Se trata del motor, que procede de una de las falúas que traían a Franco a San Sebastián, en la época en la que llegaba a bordo de su yate Azor.

Cuando el dictador enfermó, las dos pequeñas embarcaciones que utilizaba para sus desplazamientos por la bahía quedaron amarradas en el muelle sin ningún uso. Y así estuvieron también después de su muerte, hasta 1981. Aquel año, recuerdan Julián y Borja, desde la Comandancia Marítima avisaron a su padre de que las dos motoras se iban a subastar, una de las cuales tenía un motor Perkins inglés de 92 caballos, algo al alcance de muy pocos.

La pieza se había cambiado justo cuando Franco dejó de veranear en Donostia por lo que estaba casi de estreno. «El aita fue el único que se presentó a la subasta y se hizo con las dos falúas por un módico precio. Se aprovechó el motor y los cascos los volvió a vender y sacó más dinero que lo que le habían costado en su puja», relatan entre risas. El 'Aitona Julián' ya ha vuelto a la bahía.