Agrede semidesnudo a una trabajadora de un hostal de Donostia y se enfrenta luego a los ertzainas

La Ertzaintza ha detenido esta pasada noche a un hombre de 29 años acusado de agredir semidesnudo a una joven que se encontraba trabajando en un hostal de San Sebastián, y de enfrentarse y amenazar a los agentes que han procedido a su arresto.

Según ha informado este jueves el Departamento de Seguridad los hechos han tenido lugar alrededor de las 23.40 horas. Varios testigos declararon a los agentes de la Ertzaintza desplazados al lugar que un hombre entró en la cocina del local desnudo de cintura para abajo, supuestamente bajo los efectos del alcohol y, cuando una trabajadora del establecimiento trató de calmarle y acompañarle al exterior del edificio, el individuo se abalanzó contra ella. La agredió físicamente, agarrándola del pelo y sujetándola por el cuello. Un testigo intervino y consiguió que el atacante soltara a la víctima, procediendo también a llamar al teléfono de emergencias. Los ertzainas localizaron al presunto implicado fuera del hostal. Al mismo tiempo, otro recurso policial atendió a una mujer, de 19 años, víctima de lo sucedido, que se hallaba en el interior del local, junto a varias personas que la estaban auxiliando.

Cuando los agentes trataron de identificar al presunto agresor, este reaccionó con insultos y amenazas. Los ertzainas activaron sus cámaras de dotación para que dichas acciones quedaran grabadas. Una vez reducido, el varón fue detenido acusado de la agresión a la mujer y de atentado a agentes de la autoridad.

El detenido, de origen latinoamericano, al igual que la víctima, de 19 años, será puesto a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales en la Ertzain-etxea de San Sebastián. Según han indicado fuentes del Departamento de Seguridad, no se trata de un caso de violencia de género. Han resaltado que no existe ningún tipo de relación entre ambos.

