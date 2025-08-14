«Me agrada usar palabras que no parecen poéticas: 'tupper', jamón, Cola Cao»

Antes de darse un baño en La Zurriola, Ainhoa, con su Orbea Donosti y su libro en el cuadro de la bici.

Begoña del Teso San Sebastián Jueves, 14 de agosto 2025, 08:52 | Actualizado 09:26h. Comenta Compartir

Tiene una bicicleta auténticamente vintage, una Orbea Donosti de los 80. Cuadro soldado por brasaje. Oficialmente, de 10 velocidades. A la suya, regalo de Edu, su pareja, fotógrafo, le faltan algunos cambios y uno de los dos frenos. Pero sube y baja con ella desde Bidebieta. Alumna que fue de Santo Tomás Lizeoa, graduada en Ingeniería mecánica por la Carlos III, ha trabajado en Innsbruck en un proyecto de digitalización de textos antiguos, subido el monte Serles en los Alpes con su amiga 'Azur' y publicado un libro, 'Espacios vacíos'. Nos tomamos un café batido y frío y hablamos.

– 'Featuring'.

– ¿?

–Otra palabra que según las viejas reglas tampoco resulta típicamente 'poética' pero que queda muy bien en el poema que se acaba en la página 105...

– Cojo una cita clásica, la de 'el todo es mayor que la suma de sus partes' y la reciclo para que redondee ese texto en el que he dicho :'Habitamos un espacio semipermeable. Nos comunicamos con el entorno sin querer y con conciencia. Entre nosotros el filtro es nulo y el enlace que nos une muta con el tiempo (...).

– Y eso queda rematado de esta manera, 'El nosotros es mayor que la suma de nuestras individualidades...

– ... Aristóteles 'faturing' mi licencia poética'.

– El jamón y la banda sonora de 'Amélie' aparecen en el poema dedicado a una buena amiga, 'Azur'. Haces monte con ella.

– Subimos el Serles alpino ella, Edu y yo. La mitad, en bici. Ellos pillaron eléctricas. Yo, brava, cogí una tradicional. Creí que me moría. Pero no. Y tomamos jamón en la cumbre. En cuanto a la referencia de Amélie, es una de mis películas favoritas. De siempre. En ese poema menciono también Platis Gialos...

– Perdona, no me sitúo.

– Mira este tatuaje en mi brazo izquierdo. Es el pico del Serles y la orilla de Platis Gialos, una playa en la isla griega de Mykonos. En calas cercanas, hay senderos muy sinuosos. Amo la montaña y el mar. De hecho, lo que me fascina de ambas es cuando se encuentran. En Jaizkibel por ejemplo. En la cala de Justiz, por nombrar una. O en Puntas, en San Juan.

«En mi libro me recreo en distintas maneras de pensar y sentir el vacío; como ausencia, vértigo u oscuridad. Como esa calma que encuentro cuando hago yoga. El vacío físico, desde el concepto de la ingeniera que soy. El vacío como umbral hacia la comunicación»

– El Cola Cao surge en tus páginas en un poema que al escribirlo pensabas en tu padre...

– 'Un domingo dejé de dormir por un tiempo, y no supe hacer nada más que despertarte. Tú me hacías Cola Cao y me acariciabas el pelo con la mano cerrada(...)'.

– Me atraen los contrastes que van surgiendo en páginas cremosas que empiezan con 'Europa es neutra. Inhibe los estímulos sensoriales hasta cubrirse de una impolutez quirúrgica. Europa es beige y huele a vainilla. Es rectilínea y suena a hueco'.

– ¿Ese en el que, unas líneas después, digo 'Huele a frito. A pintura. A tripa y a piña madura. A aceite de motor. A cilantro. A humo negro. A perro mojado y persona. Reggaetón en la torre de una iglesia (...) Me despiertan las sirenas, las bocinas rotas (...)?

– El mismo, sí. 'La gente viste de colores discordantes. O de negro ancho y con capucha'.

– 'El ají es picante. El limón, ácido, el café está fuerte y el chocolate amargo. Tengo los sentidos abrumados'. Escribí buena parte de este libro en Innsbruck pero lo estructuré y ordené en una estancia en Quito, donde la gente saluda siempre con un beso y comparte tacos con la mano.

– Creo que a tu libro le ha sentado muy bien haber sido 'estructurado' en un lugar donde, tú lo escribes, 'el entorno es caótico' y la 'información desordenada se entremezcla'. Donde echaste de menos el... 'vacío'.

– En Ecuador no llegué a sentir nostalgia. En Innsbruck, mucha.

– ¿De qué? ¿De la gente?

– Sí pero te diría que más del mar. Con mi gente me podía comunicar, que si el teléfono, que si las video llamadas. Pero nadie me podía enviar el mar. Piensa, estuve en Austria dos años y medio...

– Lo entiendo. Sin embargo, qué bonito era aquel tabajo. Cuenta.

– Fui gestora de proyectos en una empresa joven que empleaba la IA para transcribir y luego digitalizar textos antiguos, clásicos, de siglos pasados que acaso pudieran ser difíciles de entender para los investigadores que se acercaban a ellos. Éramos un equipo muy multidisciplinar en el que había, natural, muchos lingüistas. He trabajado en la industria pero a pesar de mi grado en ingeniería mecánica prefiero hacerlo en proyectos que tengan mucho de comunicación, en realidades más rompedoras donde no tengas que ir con americana y falda. Ahora, de vuelta a Donostia, trabajo en temas de software...

– Repitamos las tres cosas que sabes que te 'salvan'.

– El yoga. Donde me vacío. Pero no en el sentido de 'deshacerme' sino de alcanzar la calma. La literatura. Me estructura y dispersa mi ruido interno. El mar. Me limpia. Por dentro. Por fuera.

– Recomiéndanos algo para leer.

– 'La novia grulla' de Hauser. 'El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes'. Gloria Fuertes, siempre. 'El extranjero' de Camus...