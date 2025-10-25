Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La Clásica Salto 15K tendrá afecciones en el tráfico y en las líneas de autobús en Donostia

DV

Sábado, 25 de octubre 2025, 09:55

La celebración de la Clásica Salto 15K tendrá afecciones al tráfico en la ciudad durante toda la mañana. La carrera recorre Amara, Centro, Gros y Antiguo desde las 9.30 hasta las 12.30 horas por lo que estos barrios sufrirán cortes y cambios en la circulación. Por este motivo los autobuses de Dbus y Lurraldebus sufrirán modificaciones en sus recorridos. Se ofrecerán rutas alternativas para que las personas residentes y transporte público, principalmente, puedan pasar, según detalla el Ayuntamiento.

Quien quiera salir de Berio deberá dirigirse hacia Bernardo Estornes para dirigirse hacia Plaza de América. Quien entre a la ciudad por la avenida de Tolosa deberá circular por calle de Zarautz. La rotonda América hará de nexo entre Aiete y el Antiguo.

Se cerrará el acceso al paseo de La Concha en ambos sentidos, por lo que en sentido Centro será desviado, en su totalidad, desde la glorieta de Zumalakarregi-Satrustegi, hacia Mikeletes-Pío Baroja.

En Gros, desde el Este (Ategorrieta) lo harán por Ategorrieta hasta Gran Vía o Paseo Colón y Miracraz tanto para entrar como para salir. Desde el sur podrán entrar por paseo de Bizkaia hacia el puente Santa Catalina y salir por paseo de Francia.

