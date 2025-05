Advierten del robo de tiradores en portales de Donostia al subir el precio del latón

Los ladrones de metales no tienen solo el cobre en su punto de mira. Un derivado de este, el latón (aleación de cobre y zinc) ... es también objeto de deseo de los delincuentes. Su precio no es tan elevado como el de su hermano mayor, pero a cambio puede ser más fácil obtener de manera fraudulenta.

De hecho, en los últimos meses se han sucedido las denuncias sobre robos de pomos, tiradores, manillas o pasamanos de latón en portales de diferentes puntos de España. Gipuzkoa no es una excepción, y hay constancia de sustracciones al menos en San Sebastián.

En el barrio de Amara el pasado domingo 20 de abril (Domingo de Resurrección), desapareció uno en un portal de la avenida Sancho el Sabio. «Ese día me llamó un vecino alertándome de que habían forzado la puerta de la calle, que podían haber entrado ladrones. Al ir a comprobar vi que lo que habían hecho era llevarse el tirador», relata Juan, portero de varios portales en la zona. «Es que es muy fácil llevárselos. En muchas ocasiones basta con desatornillarlos con un destornillador», explica.

Apunta que «hace un par de años ya hubo una oleada de robos en esta zona. Se llevaron pomos, manillas y placas de portales de Paseo de Errondo, Sancho el Sabio, Carlos I... Por lo que se ve, vuelven a actuar», lamenta. En el caso citado, ha habido que sustituir la pieza robada «por una de acero inoxidable. Ya no hay nadie que haga una como la que había. Ya no se trabaja el latón como antes. Además, siendo de acero inoxidable supongo que ahora no será tan jugosa para los delincuentes», razona Juan.

Precios orientativos en chatarrería (€/Kg) Cobre (hilo) 7,60

Cobre (de segunda y tubo) 7,20

Bronce 3,86

Latón 3,40

Plomo 1,30

Aluminio 1,25

Acero Inoxidable 1,10

Hierro 0,21

Aún y todo, en la comunidad han decidido condenar uno de los tornillos con los que la pieza queda sujeta a la puerta del portal «para que al menos si se la quieren llevar, sea más difícil que usar un destornillador», apunta. Y anima a otras comunidades a hacer lo mismo, especialmente aquellas que aún conservan la pieza de latón. «Basta con 'estropear' el tornillo para que no sea sencillo sacarlo». «Es que es una pena –remarca–. Además de por su valor, porque no es posible volver a poner uno igual y, quieras que no, el portal ya no queda tan bonito».

Ampliar Tirador de acero inoxidable en Donostia con un tornillo condenado en un portal donde el original de latón ha sido robado. Royo

Al igual que en Donostia, tiradores y otros elementos de latón de fácil acceso desde la vía pública han sido sustraidos en diferentes puntos de España. En Madrid la prensa local incluso llegó a hablar en enero de 'la mafia del picaporte' tras sucederse robos en poco tiempo en diferentes barrios de la capital.

Según webs especializadas en el mercado de la chatarrería, el latón se estaría cotizando en estos momentos a en torno 3,40 euros por kilo, algo menos de la mitad que el cobre (entre 7,20 y 7,60 según el tipo y calidad), pero muy por encima del hierro (0,21), el acero inoxidable (1,10), el aluminio (1,25), y casi a la par que el bronce (3,86).