Adios mulas, adiós Tranvía tirado por una mula circulando por la calle Legazpi / kutxateka 1897: Los primeros tranvías tirados por mulas comenzaron a circular el 18 de julio de 1887

Hoy, 28 de octubre de 1897, el buen tiempo permitirá que nuestros arrantzales lleguen a la Pescadería con 700 kilos de merluza, 200 de atún, 200 de congrio, 20 de angula y 200 docenas de chipirones, al tiempo que las traineras regresarán a puerto con una buena cantidad de sardinas.

Además de los barcos de pescadores, hoy recalará en el puerto el vapor 'San Miguel' con un barril de conservas, dos de queso, cuatro de té y 11 de aguardiente, además de barricas de aceite, pacas de algodón, 52 sacos de café, bacalao, alambres y clavos destinados a distintos comercios de la ciudad.

El afamado contratista, señor Pruneda, anunciará que necesitará bastante mano de obra para la construcción de una Fábrica de Tabacos en terrenos de Atocha, y dirá el Ayuntamiento que precisará de trabajadores para el matadero de corderos y de gallinas que establecerá en los terrenos llamados de «Arroca», que acaba de adquirir junto al caserío Amara…

Y la Compañía del Tranvía de San Sebastián, hoy, 28 de octubre… de 1897, comunicará que «da cuenta de que la tracción de sangre ha quedado totalmente suprimida y cubierta, en todas las líneas, por la tracción eléctrica». Con el adiós a los tranvías arrastrados por mulas pasaba a la historia del transporte público donostiarra uno de los sistemas que, diez años antes, se había inaugurado como gran avance que a la sazón privaba y estaba implantándose en las grandes ciudades.

La primera línea cubría la distancia existente entre la Concha, la Alameda y Ategorrieta

Había ocurrido el 18 de julio de 1887 y para cubrir aquella primera línea Concha-Alameda-Ategorrieta la Compañía disponía de ocho carruajes cerrados, seis abiertos y doce vagonetas, además de 21 mulas y 12 caballos, contando con una amplia plantilla de operarios dividida en un Jefe de Movimiento, un Jefe de Cuadras, 6 conductores, 6 mayorales, 3 mozos de cuadra y tres guardavías. Veinte mulas fueron compradas a Agustín Arrieta «con la condición de que si alguna resultaba perezosa sería sustituida por otra más diligente».

Las obligaciones del personal eran muchas e importantes, siendo destacadas las del conductor que debía presentarse al trabajo una hora antes de la salida de los tranvías para proceder a su inspección y conocer a la perfección el uso de la campana y la trompeta, pues de ello dependía la seguridad del transporte: un toque para acortar la marcha, dos para parar poco a poco y tres para hacerlo en seco; un toque de corneta anunciaba su llegada a la parada, dos que el coche estaba lleno, tres cuando había casas cerca y cuatro como señal de auxilio llamando al guardavías… guardavías que, por cierto, para serlo debía saber leer y escribir, tener más de veinte años y menos de cincuenta y ningún defecto físico. Situados por tramos en el trayecto, su tarea consistía en limpiar el camino, tapar los baches, limpiar el polvo y el barro y desaguar los charcos. La colocación de las vías, adjudicada a Nicolás Urgoiti, no fue misión fácil debido a la resistencia que presentaba el firme de la carretera. Debía colocar sesenta metros al día, por el «módico» presupuesto de 1,75 pesetas por metro cuando se trataba de piso afirmado y 2,25 por pavimento adoquinado.

Tal día como el de hoy terminó de sustituirse la tracción de sangre por la eléctrica

La construcción de un muro y desmonte de terreno en la Concha originó protestas en el vecindario que no consideraba necesaria la obra y más tarde, entre otras, se producirían nuevas protestas porque los toques de campana no dejaban escuchar los conciertos de la Alameda. Hubo que enseñar al personal cómo se utilizaba el nuevo sistema de transporte para evitar, como se dio algún caso, que entre las marmitas, cestas y fardos que se subían al carruaje no se introdujeran animales como, por ejemplo, los burros.