Acude a los bomberos de Donostia para que le retiren dos anillos de un dedo hinchado La mujer ha llamado por teléfono pidiendo ayuda y se ha resuelto el problema en menos de diez minutos con el método del hilo dental EL DIARIO VASCO Viernes, 5 julio 2019, 12:49

Los bomberos de San Sebastián están acostumbrados a vivir situaciones de alto riesgo, pero afortunadamente no todos los servicios son peligrosos. Es el caso que se ha vivido este viernes por mañana en el parque donostiarra. Se ha recibido la llamada por teléfono de una mujer pidiendo ayuda porque se le había hinchado un dedo y no podía retirarse dos anillos.

Desde el parque de bomberos de San Sebastián se ha señalado que están acostumbrados a acudir a Urgencias del Hospital Donostia al ser requerida su presencia por un médico para retirar un anillo a un paciente. Se presentan en la consulta con una herramienta especial, que es como una rotaflex pequeña con protectores para que al cortar no se produzcan heridas. La primera reacción del enfermo es de estupor, no exento de temor, al ver a los bomberos con la singular 'maquinita'. Sin embargo, en todos los casos el final no es traumático. Afortunadamente, los bomberos también tienen métodos menos arriesgados si ven que el dedo no está tan hinchado y será fácil retirar el anillo. El más utilizado y eficaz utilizando hilo dental.

Ayudamos a señora que acude al parque de #bomberos#donostia con el dedo inchado y no puede retirarse el anillo pic.twitter.com/UPo2CAEM3i — Bomberos Euskadi (@BomberosEuskadi) 5 de julio de 2019

Para sacar un anillo con hilo dental se pueden seguir estos cuatro sencillos pasos:

1. Cortar un trozo de hilo dental.

2. Por debajo del anillo introducir uno de los extremos del hilo. Se puede ayudar con una pinza de depilar, un clip o un imperdible. Es importante tener cuidado de no pincharse.

3. Una vez que el hilo dental este introducido debajo del anillo hay que enrollar el mismo hasta el final.

4.Coger el extremo inferior del hilo y empezar a desenrollarlo del dedo. Se va notando que a medida que se quita el hilo dental, el anillo se va deslizando hacia arriba. En pocos segundos es posible tener la joya en la mano sana y salva.

Lo curioso del caso vivido este viernes en el parque de San Sebastián es que la mujer que ha requerido la ayuda es una enfermera del Hospital Donostia que ha visto actuar a los bomberos y por eso les ha llamado pidiendo ayuda. Tenía el dedo anular de la mano derecha tan hinchado que era incapaz de retirarse los dos anillos que llevaba en el mismo. Con la técnica del hilo dental se ha resuelto el problema en menos de diez minutos.