Más de 36.000 personas asistieron al espectáculo de los drones en la bahía

La campaña de Navidad ha comenzado con nota alta en la ciudad. Al menos en lo que hace referencia a los datos de asistencia a ... los principales eventos que ha organizado Fomento San Sebastián. Tanto en la inauguración oficial del viernes pasado con el espectáculo de los drones en la zona de Alderdi Eder y la bahía de La Concha como en las visitas a las casetas del mercado de Navidad, el número de asistentes ha crecido respecto al año pasado. El día de la inauguración acudieron a ver el espectáculo sobre la bahía 36.414 personas, un 18% más que el año anterior. En cuanto a los mercados, durante el primer fin de semana de apertura, acudieron a las casetas del paseo del Urumea 54.440 personas, un 25,5% más que en 2024; mientras que por las casetas de la plaza Ramón Labayen pasaron 55.938 ciudadanos, un 34,5% más.

«El año pasado habíamos puesto el listón muy alto, pero hemos sabido encontrar la fórmula para volver a sorprender a la ciudadanía, con una inauguración que supo combinar espectáculo, tecnología, emoción, cultura e historia», señala Ane Oyarbide, concejala de Economía y Empleo Local. «La respuesta de la ciudadanía en términos de satisfacción general y cifras de asistencia ha sido muy buena», considera.

Evento más esperado del año

El acto de inauguración del día 28 deja más datos significativos. Por ejemplo, la presencia turística se cifró entre un 10 y un 14% de la asistencia total, principalmente con presencia de ciudadanos de Navarra y el Pirineo Atlántico. Además, un 53% de las personas afirmaron que la inauguración les incentivó un consumo muy superior al corriente y para un 16% de los asistentes este acto es el evento mas esperado del año.

Este estudio se realizó mediante el sistema habitual de medición del impacto de eventos masivos. Fomento San Sebastián, por medio de la empresa Ikertalde, realizó una estimación de los ciudadanos asistentes a través de una asignación de personas en las distintas superficies diseñadas para la visualización del espectáculo de los drones: la playa de La Concha, Alderdi Eder, el paseo de La Concha, el Muelle y también otros puntos aledaños como el monte Urgull, Miraconcha o Miramar.

Cada una de estas zonas recibió una estimación de asistencia basada en densidades para cada localización. Las diferentes densidades fueron calculadas según la comprobación visual realizada por Ikertalde, las encuestas realizadas el mismo día del evento y el material gráfico recabado.

Ikertalde ofrece una horquilla de ocupación del espacio y asistencia que en el caso del acto de inauguración cifra en 34.593 personas en su estimación inferior y 38.234 en la superior. Por lo que el promedio sería de 36.414 personas.