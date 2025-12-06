Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El espectáculo de drones del viernes pasado sobre la bahía. Gorka Estrada
San Sebastián

Más de 36.000 personas asistieron al espectáculo de los drones en la bahía

Supone un aumento del 18% respecto al inicio de la campaña navideña del año pasado. La asistencia al mercado de Navidad en su primer fin de semana crece un 25%

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:30

Comenta

La campaña de Navidad ha comenzado con nota alta en la ciudad. Al menos en lo que hace referencia a los datos de asistencia a ... los principales eventos que ha organizado Fomento San Sebastián. Tanto en la inauguración oficial del viernes pasado con el espectáculo de los drones en la zona de Alderdi Eder y la bahía de La Concha como en las visitas a las casetas del mercado de Navidad, el número de asistentes ha crecido respecto al año pasado. El día de la inauguración acudieron a ver el espectáculo sobre la bahía 36.414 personas, un 18% más que el año anterior. En cuanto a los mercados, durante el primer fin de semana de apertura, acudieron a las casetas del paseo del Urumea 54.440 personas, un 25,5% más que en 2024; mientras que por las casetas de la plaza Ramón Labayen pasaron 55.938 ciudadanos, un 34,5% más.

