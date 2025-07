Zarautz se lleva la quinta bandera y empieza a meter miedo

Zarautz se lleva la quinta bandera de la temporada (la tercera para ellas) y empieza a meter miedo a sus rivales. 'La Enbata' confirma su ... buen estado de forma y continúa su sólido arranque liguero tras imponerse con un tiempo de 10:53.97 segundos, por delante de Kaiku (11:00:29) y San Juan (11:15:57 ).

La crono, que ha tenido lugar en la ría de Sestao y constaba de dos largos y una única ciaboga, la ha dominado de principio a fin la trainera dirigida por Nerea Arruti. La embarcación zarauztarra ha impuesto un ritmo de crucero al que no han podido responder ni la trainera de Andoni Galván ni 'Las Baterak'. De esta manera, la trainera zarauztarra confirma ser un claro aspirante a liderar la clasificación. Y es que, como dice el dicho: 'No provoques a la bestia si no estás listo para enfrentarte a ella'.

Hernani, la tercera embarcación guipuzcoana, ha cerrado el Top 6 con una buena crono (11:35 segundos), por detrás de Ondarroa (11:22 segundos) e Isuntza (11:33 segundos).

Orio B continúa liderando la ARC-2

En el mismo lugar se ha disputado la cuarta regata de la ARC-2. Orio B se ha adjudicado un triunfo más en este inicio liguero y ya son tres las banderas que tiene bajo sus brazos. La embarcación aguilucha paró el crono en un tiempo de 21:01:29 segundos, por delante de Hibaika (21:17:16 segundos) y Portugalete (21:25:91 segundos). De esta manera, los oriotarras finalizan la jornada siendo aún más líderes de la clasificación, por delante de la embarcación de Errenteria y de la primera trainera vizcaína.

Por detrás del podio, en el Top 4, ha finalizado Busturialdea (22:04:90 segundos); en quinta posición, Lutxana (22:20:10 segundos); y en la última plaza, sextos, Laredo, con un tiempo de 22:20:10 segundos.