Xanti Zabaleta será el entrenador de la trainera femenina de Orio la próxima temporada en sustitución de Patxi Francés. El técnico oriotarra llega acompañado de ... Iñigo Mujika, que se hace cargo de la preparación física del equipo.

Zabaleta cuenta con una amplia experiencia. Fue remero en Orio y Urdaibai, fundamentalmente, y se hizo cargo en 2011 de la preparación de Zumaia, donde estuvo solo un año y de donde se fue alegando «motivos personales» después de salvar al equipo del descenso en la ACT. Volvió a entrenar en 2015 haciéndose cargo de Orio, en sustitución de Klaudio Etxeberria, y con la 'Txiki' conquistó dos Ligas Euskotren en 2019 y 2020, así como la Bandera de La Concha.

Fue en 2021 cuando salió de Orio, siendo sustituido por Patxi Francés, de quien toma ahora el relevo para intentar devolver a las aguiluchas a lo más alto. «El proyecto está en marcha y en las próximas semanas el equipo comenzará con los entrenamientos en tierra», ha anunciado Orio en sus redes sociales donde también ha señalado que «con estas dos incorporaciones de lujo damos por completado el equipo técnico».