Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iñigo Mujika (izquierda) y Xanti Zabaleta completan el equipo técnico de la trainera femenina de Orio. OAE
Remo

Xanti Zabaleta será el entrenador de la trainera femenina de Orio

El técnico oriotarra sustituye a Patxi Francés e Iñigo Mujika será el preparador físico

Bruno Parcero

Bruno Parcero

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 15:23

Comenta

Xanti Zabaleta será el entrenador de la trainera femenina de Orio la próxima temporada en sustitución de Patxi Francés. El técnico oriotarra llega acompañado de ... Iñigo Mujika, que se hace cargo de la preparación física del equipo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  4. 4 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  5. 5 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  6. 6 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  7. 7

    Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  8. 8 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  9. 9

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  10. 10

    El GOe abre las puertas de su universo gastronómico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Xanti Zabaleta será el entrenador de la trainera femenina de Orio

Xanti Zabaleta será el entrenador de la trainera femenina de Orio