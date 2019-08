Remo «Varias regatas más con tanta tensión y no llego a los 50 años» San Pedro, con Josu Beristain, Gabi Bedia y Mikel Arostegi en las primeras tostas, en acción ayer en Boiro. / BRAIS SEARA Ander Etxegoien, patrón de la Libia, estuvo en permanente contacto con el presidente, Antxon Corman, en la angustiosa regata vivida en Boiro O.O.G. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 26 agosto 2019, 07:38

«Se nos ha hecho muy, muy larga la espera», respiró aliviado Mikel Arostegi, remero y entrenador de San Pedro, al comprobar que Ondarroa había llegado cuatro segundos por delante de Astillero, lo que condenaba a los azules y daba una segunda oportunidad a los morados. «Hemos ganado el primer tie-break, pero aún debemos rematar el segundo», recordó su presidente, Antxon Corman, que vio la regata desde Donostia pero con la misma intensidad que si hubiera remado. A Galicia viajaron como delegados Jose Manuel Oiarbide y Josetxo Aranburu.

De hecho, como en otras regatas, el propio Corman estuvo conectado durante la regata con el patrón, Ander Etxegoien, para darle todo tipo de indicaciones. «Principalmente, referencias de tiempo, de enfilación...». Ayer no debió trasladar mucha información al getariarra. «Tras acabar el sábado por delante, tenía la esperanza de que volveríamos a superarles. No sé si nos pudo la presión o la fatiga de la víspera. Pero nos quedamos por detrás. Ander mentiría algo a los remeros para tratar de animarles. Pero al final dependimos de Ondarroa», recuerda Corman.

Durante la segunda tanda, Arostegi trató de que su tripulación se evadiera en lo posible de lo que iba sucediendo en la regata. Como si fuera posible. De cuando en cuando, Etxegoien telefoneaba a Corman. «¿Cómo van?».

La angustia no llegó a sobrevolar Kalparra pero sí saltaron las alarmas cuando Ondarroa cedió en el último largo y el GPS le situaba cuatro segundos por delante de Astillero. «Todo pintaba bien hasta que ha cedido Ondarroa en el último largo -relata Corman-. Ha cundido el nerviosismo cuando se han puesto a solo cuatro segundos de Astillero, pero, por suerte, enseguida le han dado algún segundo más y en el último minuto ya hemos visto que no iba a ceder, porque no había unas condiciones como para que se diera una remontada». Tras confirmarse el resultado de Ondarroa, fue «una liberación, porque habíamos pasado muchos nervios. Ya me ha dicho Ander, 'varias regatas más con tanta tensión y no llego a los 50 años'». Tiene 31.

Zarautz, Tirán, Ares y Deusto

Mientras Astillero regresó a la ARC1, San Pedro deberá pelear aún la permanencia, que era «el objetivo principal» de esta temporada tras haber sufrido la baja de doce remeros, suplidos en su mayoría con jóvenes de la B. «Veía a Unai Martín -juvenil en 2018 y titular indiscutible como único proel- y Mikel Txintxurreta, y me parecía una regata de hombres contra chavales. Hay que saber apreciar el mérito del equipo», que buscará la salvación en el play-off del 14 y 15 de septiembre, en Bermeo y Portugalete.

Sus rivales serán las dos primeras tripulaciones de la Liga ARC1, Zarautz-Babyauto y Deusto-Bilbao, y las dos primeras de la Galega, Ares y Tirán. Salvo la Tomatera, el resto tiene experiencia en la ACT, más reciente las gallegas que la Enbata, que bajó en 2010. «El play-off deja en segundo plano la clasificatoria de La Concha, que será un día para disfrutar sin la tensión de la Liga».

Fallece 'Gorrión'

Por la noche, varias decenas de aficionados aguardaron la llegada del autobús de San Pedro, para transmitir al equipo su alegría y ánimos.

La fiesta deportiva contrastó con el fallecimiento ayer, a los 80 años, de Joxe Urdambide 'Gorrión', quien en los años 60 y 70 del pasado siglo fue patrón de traineras como las de San Pedro, Hernani o Jaizkibel, entre otros clubes y trainerillas. Participó en varias ediciones de la Bandera de La Concha. Goian bego.