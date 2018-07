Remo Sin edad para conducir, pero sí para remar La tripulación de Tolosaldea y los técnicos José Luis Pérez, agachado, y Miguel Fresneda, de pie junto a Estibalitz Segurola, en Pasaia. / TAE Con una plantilla de 17,8 años de media, Tolosaldea logra la primera bandera en su debut OSKAR ORTIZ DE GUINEA Jueves, 26 julio 2018, 07:54

Habían sido cuartas en Donostia a 33 segundos de Donostiarra y en Camargo a 20 de Hibaika. El sábado fueron quintas a 35 de la Torrekua en Orio. Y 24 horas después, el domingo, las remeras de Tolosaldea sorprendieron con un zarpazo para arañar en Pasaia la primera bandera del año en el que se estrenan en el agua. En la Bandera Errenteria Hiria no mediaron diferencias de calles o de tandas. Todas las tripulaciones compartieron vía y manga. Un éxito con todas las de la ley. «Aún no me lo creo», confesaba la tarde del lunes su técnico, José Luis Pérez 'Koteli'. La trastienda de la historia es de no creer.

Tolosaldea no tiene ni trainera, ni remolque, ni local, ni salida al Oria -la trainera no cabe en el embarcadero- ni mucho menos a la mar. Todo se lo cede Zarautz Arraun Elkartea, al que «estamos muy, muy agradecidos. Sin ellos no habría sido posible esta aventura». Lo que sí tienen son años de trabajo en Tolosa con las categorías inferiores -un referente en bateles- y una cantera inagotable desde que el club se fundó en 2005, aunque en 1998 'Koteli' ya comenzó a entrenar chavales con un batel «que nos prestaron».

Fruto de ello, Tolosaldea debuta este año con una tripulación novel que forman 22 remeras, todas de la comarca salvo una andoaindarra, una irundarra, una zaldibiarra y una navarra de Betelu. Su media de edad no alcanza la mayoría: 17,8 años. Pero da gusto verlas remar. «A pesar de ser un equipo nuevo, no somos remeras nuevas, y creo que se está notando con nuestro rendimiento en el agua», advirtió hace un mes en estas páginas Estibalitz Segurola, la 'veterana' con sus 27 años.

La tolosarra daba opción a su equipo de entrar en la Liga Euskotren. «Ahí habríamos andado», conviene Pérez. «El primer día, en Portugalete, doblamos a Lea Artibai pero no se apartaron y tuvimos ir con toda la corriente en contra. Nos cayeron segundos como churros. Al día siguiente, ya sin opciones, hice muchos cambios».

En la Liga ETE no se habían acercado a la bandera... hasta el domingo. «Siempre habíamos tenido mala suerte o fallado en algo, lo que no significa que ahora vayamos a ganar todas las regatas. Tenemos los pies en el suelo y sabemos dónde estamos. El sábado, por ejemplo, nos tocó la calle cuatro, donde pegaba fuerte la ola lateral. Y llegó la ciaboga, y a la proel se le cayó el espaldín, debió exponerse en la proa para recuperarlo, dimos una ciaboga muy mala y salimos de Orio derrotadas. Fue duro ver así al equipo».

Al día siguiente era la Bandera de Errenteria y el técnico y su segundo, Miguel Fresneda, trataron de «levantar el ánimo» a la tropa. La misma tarde del sábado propuso ir a ver la regata de la Liga Euskotren de Pasaia, donde su hija Nerea es la patrona de San Juan, y reman otras dos tolosarras, Irati Larrañaga y Ioana Alijostes, hija de Sabino, presidente de Tolosaldea AE. «Pensaba que me acompañarían tres o cuatro, pero se apuntó casi todo el equipo».

Y movilizaron la flota. «La mayoría no tiene carné de conducir y tenemos que llevarlas. Lo mismo sucede para ir a entrenar a Orio -al local de Zarautz AE en terrenos de Aia-. Las recojo y les dejo donde me dicen. Yo estoy encantado con su respuesta. Están muy involucradas».

Cambio de chip

Viendo la regata de Pasaia, el técnico encontró la fórmula para rearmar una tripulación que «podía venirse abajo» tras unos resultados que «no estaban a la altura de lo que remábamos». Como espectador, «hubo gente que alabó nuestra labor, la forma de remar, que solo nos faltan vatios por la juventud... El caso es que me vine arriba», sonríe.

Y el domingo, ejerció de psicólogo. «Les dije lo que la gente del remo me había transmitido. Que se lo creyeran. Que habíamos fallado en otras regatas, pero ese día no había excusas. Estaba bare, era contrarreloj y las mismas condiciones para todas. Les pedí que confiaran y se tomaran la regata como si fuera a un largo. Que salieran a reventar y si llegaban a la baliza y teníamos que pararnos, nos pararíamos. Pero era hoy o nunca».

La promesa de una cena en caso de victoria hizo el resto. «Ahora suena un poco así, pero, sinceramente, en el calentamiento vi el bote como nunca. 'A que damos un susto....', pensé». Llegó la regata. La Enbata salió desbocada, mejor tiempo en la ciaboga junto con Hibaika y Deusto, y un segundo mejor que Donostiarra. Si las remeras estaban reventadas, el ácido láctico bajó unos puntos al conocer las referencias de sus rivales por el pinganillo.

A la altura de Kalparra estaban las suplentes. Con los ánimos de estas y los técnicos, la Enbata llegó en volandas. Y es que no tendrán edad para conducir pero remar, reman. Ganaron por un segundo a Deusto e Hibaika. «Nos dimos un susto cuando nos dijeron que había foto-finish... pero resultó ser por el segundo puesto». El primero era de Tolosaldea.