Suspendidas por las altas temperaturas las regatas de hoy en Castro de la ARC1 y la Liga ETE

Las posibles temperaturas de hasta 40 grados obligan a suspender las regatas que iban a enfrentar este viernes a las traineras de la ARC1 y ... la Liga ETE en aguas de Castro Urdiales. El comunicado publicado por la Junta Directiva de la ARC concluyó lo siguiente: «Siguiendo las recomendaciones de la autoridad administrativa y en base a las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), quedan suspendidas las regatas del día 15 de agosto por la previsión de altas temperaturas».

La Sociedad Deportiva de Remo Castreña baraja la opción de aplazar la cita al próximo 24 de agosto, un día después de la contrarreloj de Bilbao. Pero, para que eso suceda, la solicitud deberá ser aprobada por una mayoría de dos tercios en el seno del Comité Divisional.

La trainera masculina zarauztarra es, junto a la afición al remo, la más perjudicada. Su mala actuación del pasado fin de semana en Camargo -décimos- ya les dejó casi sin opciones de entrar en el playoff, y la suspensión de una de las tres regatas que restan en el calendario prácticamente les condena. Los botes de la Liga ETE (11.00 horas) y ARC1 (12.00 horas) volverán al agua este viernes con la Ikurriña de Zarautz.