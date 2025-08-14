Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Última regata disputada en aguas de Camargo. Juanjo Santamaría
Remo

Suspendidas por las altas temperaturas las regatas de hoy en Castro de la ARC1 y la Liga ETE

Suspensión ·

La Sociedad Deportiva de Remo Castreña baraja la opción de aplazar la cita al próximo 24 de agosto

Xabier Manzanares

San sebastián

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:08

Las posibles temperaturas de hasta 40 grados obligan a suspender las regatas que iban a enfrentar este viernes a las traineras de la ARC1 y ... la Liga ETE en aguas de Castro Urdiales. El comunicado publicado por la Junta Directiva de la ARC concluyó lo siguiente: «Siguiendo las recomendaciones de la autoridad administrativa y en base a las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), quedan suspendidas las regatas del día 15 de agosto por la previsión de altas temperaturas».

