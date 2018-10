Remo | Liga ACT Santurtzi marca el paso con los fichajes para la próxima campaña DV SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 10 octubre 2018, 08:22

Santurtzi es el club que por el momento más se está reforzando con miras a 2019. La directiva que acaba de estrenar nuevo presidente, el antes directivo y secretario Julio Artetxe, sigue la línea de trabajo que había mantenido los dos últimos cursos la Sotera, que este año debutó en la ACT con un gran quinto puesto y además se coló en la tanda de honor en la Bandera de La Concha.

Por el momento, su trainera ha incorporado a Andoni García y David Iglesias, procedentes de Urdaibai. Aunque el mercado en este deporte hay que tomarlo con todas las reservas -la firma de contratos no es la norma y por estas fechas funciona la palabra-, también el moañés Fernando Rúa, propio del club 'txo', se pondrá a las órdenes del técnico Iker Zabala, excompañero en Bermeo. Otro que medita regresar a Santurtzi es Javi Polo, otro ex de Bermeo que este año no remó pero en 2017 lo hizo en la Sotera.

Jon Urresti, a Urdaibai

En Urdaibai causará baja asimismo el sanjuandarra Beñat Eizagirre, que seguirá en la ACT en una trainera guipuzcoana. Por el contrario, el getariarra Jon Urresti recalará en la Bou Bizkaia que prepara Joseba Fernández, que pese a las bajas volverá a completar una plantilla de gran nivel.

Entre los movimientos fraguados hasta el momento destacan dos bajas significativas en Zierbena, Adrián González y Leandro Salvagno. El castreño será un refuerzo importante de Hondarribia, mientras que el uruguayo será uno de los puntales en Orio, que apunta a tener más variaciones que la Ama Guadalupekoa.