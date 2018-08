Remo Revancha del campeonato vasco Hondarribia, Zierbena, Urdaibai y Orio reeditarán hoy sus duelos en la Liga Eusko Label y Campeonato de Euskadi. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ Hondarribia, Urdaibai, Zierbena y Orio vuelven a citarse hoy en Castro con el título estatal masculino en juego, y no habrá prueba femenina OSKAR ORTIZ DE GUINEA Sábado, 4 agosto 2018, 09:14

La fatalidad ha querido que el Campeonato de España sea la revancha del de Euskadi celebrado el martes en Lekeitio, donde Hondarribia superó en la tanda de honor a Bermeo, Zierbena y Orio, los cuatro aspirantes hoy (18.00 horas, sin televisión) al título estatal en la ensenada de Brazomar en Castro Urdiales. Por delante de 'galipos' y 'aguiluchos' se clasificaron Ondarroa y San Pedro, dos de los numerosos clubes -como los gallegos- que han renunciado a tomar parte hoy.

El destino brinda la mejor regata posible -la tanda de honor de la Liga Eusko Label, ni más ni menos- en el marco de la regata que año a año genera mayores despropósitos. Porque la dejadez de unos, la tozudez de otros y la desidia general hacen que el entorchado lleve años con el marchamo de una cita controvertida que solo el palmarés y, sobre todo, el empeño de las mejores traineras termina rescatándolo para llevarlo a la primera plana deportiva... al menos en la categoría masculina.

LXXI edición: Será la undécima ocasión que Castro Urdiales acoja el Campeonato de España, la quinta de manera consecutiva. Participantes: GO Fit-Hondarribia, Urdaibai-Avia, Zierbena-Bahías Bizkaia y Orio-Babyauto. Hora: 18.00 horas. Palmarés: Lo lidera Orio, con 15 oros, el último en 1999. Le siguen Astillero y Pedreña (8), Kaiku (7), San Juan (6), Urdaibai, San Pedro y Santurtzi (4), Tirán y Zumaia (3), Hondarribia (2), Lasarte, Castro, Zierbena, Moaña, Arraun Lagunak y San Sebastián.

Un año más, sin mujeres

Aunque parezca mentira, trece años después de la organización en Hondarribia de la primera regata femenina de traineras, diez de la primera edición de la Bandera de La Concha y nueve desde el estreno de la Liga Euskotren, las mujeres van a seguir sin poder inaugurar el Campeonato de España.

Ya hubo dos tentativas en 2010 y 2011, cuando Rías Baixas ganó el Trofeo Federación, pero no se llegó al cupo mínimo de cuatro participantes al inscribirse solo tres, lo que impidió que la regata tuviera carácter de campeonato. Casi una década después, sigue sin haberlo, pues solo San Juan formalizó su inscripción.

El hecho de que la distancia reglamentada sea de tres millas náuticas, el doble que en el resto de las regatas, sigue siendo el argumento recurrente que retrae a clubes y entrenadores en una situación que se enroca año a año.

En la categoría masculina las cosas están mejor, que no boyantes. De hecho, la escasa participación obliga a que haya final directa con los cuatro 'gallos' del panorama arraunulari: Urdaibai, Hondarribia, Zierbena y Orio. O la San Nikolas, la trainera 'galipa', la Ama Guadalupekoa y la Bou Bizkaia. Tanto monta, monta tanto, porque las cuatro tripulaciones presentan argumentos para opositar al título en un escenario con media ola y apenas incidencia del viento, pues no será fuerte y no hay peligro de que ayude o perjudique a otra tanda.

Urdaibai defiende título

El pronóstico apunta ligeramente a Urdaibai -que defiende el título logrado con autoridad en el mismo escenario- y Hondarribia, las dos embarcaciones que junto a Kaiku se han repartido los últimos nueve títulos y que también han venido demostrando tener un punto extra en las últimas regatas. Orio, que lidera el palmarés con quince victorias, no vence desde 1999 en Santander y Zierbena logró su único título cincuenta años antes en Donostia.

Cualquier organización pagaría por tener estos cuatro botes. Pero un Campeonato de España...