«Resultó emotivo ver llorar al equipo»

Rufo Urtizberea, entrenador de Donostiarra B, describe su histórico triunfo en Getaria OSKAR ORTIZ DE GUINEA SAN SEBASTIÁN. Martes, 6 agosto 2019, 07:41

Por un día, el equipo filial eclipsó al grande. Ni el bronce de la Torrekua II en el Campeonato de España en Meira-Moaña -la primera medalla de Donostiarra en el estatal de traineras-, restó un ápice a la hazaña de la Bantxa en la X Getariako Estropada. Con su triunfo, la Bantxa se convirtió en la primera filial que lograba una victoria en la Liga ARC-1.

Las segundas tripulaciones de Hondarribia, Orio, Hondarribia, San Juan, San Pedro, Bermeo... habián logrado triunfos en la ARC-2, que lideran los aguiluchos. Pero nunca en la categoría de plata. Hasta la fecha, los mejores resultados eran el segundo puesto de Hondarribia B en en 2006 a 30 centésimas de Getaria en Santurtzi, y los de Donostiarra B este año, también a 30 centésimas de Deusto en la Bandera Errenteria Hiria, y a cinco segundos de la Tomatera el sábado en Camargo.

El domingo, se superó en Getaria. «En algún momento temí que volviéramos a quedar segundos», señala su técnico, Rufo Urtizberea, que vivió con «nervios» el desenlace de la regata getariarra, en el que su tripulación remontó los dos segundos de ventaja con los que Zarautz encaró el último largo por la calle uno, con Getaria pegada en la tres. En medio, en la dos, Donostiarra B navegaba rumbo a la historia.

La clave de su victoria fue la pelea tan física como psicológica que la Bantxa y la Enbata mantuvieron al límite de la calle dos, que querían los zarauztarras. «Viniendo la ola de donde venía -expica Urtizberea-, le dije al patrón, Ander Egaña, que aguantara la calle como fuera. Zarautz se quería meter ahí, se acercó el juez, y cuando les mostró la bandera por segunda vez, debieron corregir y lo aprovechamos nosotros».

El sanjuandarra tuvo claro que «era nuestro momento, y el equipo respondió muy bien». Pensó en la posible victoria, pero no lo tuvo claro hasta el final. El directivo y patrón de Zarautz Gaizka Garmendia seguía la regata en otra zódiac. «A falta de unos 200 metros me felicitó, pero no quería cantar victoria antes de tiempo». Quizá recordó la regata errenteriarra, en Pasaia, cuando Deusto les remontó al final. «Entonces, quizá nos faltó un poco de todo, poso, experiencia, un pelín de ambición para ir a por el triunfo».

A su juicio, los buenos últimos resultados del equipo habían cambiado la mentalidad del grupo. «Los chavales se habían convencido de que podían ganar una bandera. El domingo, salieron con esa mentalidad. Habíamos insistido en que en el último largo íbamos a tener más potencia que Zarautz, porque ellos disputaron el Campeoanto de Euskadi y era su tercera regata en cinco días. Además, nos había tocado una buena calle, y salimos concienciados para aprovechar la oportunidad. No era fácil porque el nivel es alto. Los chavales supieron aguantar a remolque toda la regata».

El sanjuandarra cumple su segundo curso al frente del filial donostiarra, que debuta en la ARC-1 tras ganar la ARC-2 en 2018. «En un equipo filial, las victorias son algo secundario porque la prioridad es formar remeros para el primer equipo. Pero los jóvenes son ambiciosos y al final todo el mundo busca el mejor resultado. Al deportista le ilusiona ganar». Lo confirma la alegría desatada en el puerto getariarra. «Fue emocionante ver llorar al equipo. La mayoría son críos y alguno es el primer año que rema. Ni se lo creían».

Restan cinco regatas -la siguiente, el domingo en Zumaia- y el reto es «seguir por esta línea. Sabemos que el bote va rápido, pero también que Zarautz, Getaria y Deusto tienen un gran nivel».