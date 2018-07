Remo La décima de Hondarribia Los hondarribiarras alzan los remos tras ganar la bandera que sujeta Ioseba Amunarriz. / Arizmendi La Ama Guadalupekoa vence en el Campeonato de Gipuzkoa en Mutriku | Superó con holgura a Orio, Donostiarra y San Pedro, que por este orden se clasificaron para el Campeonato de Euskadi del día 31 OSKAR ORTIZ DE GUINEA Mutriku Miércoles, 11 julio 2018, 22:49

A 32 paladas por minuto, su ritmo de crucero durante toda la regata de ayer en Mutriku. Así alcanzó la meta GO Fit-Hondarribia para imponerse en el Campeonato de Gipuzkoa sénior masculino. No les hizo falta exprimirse a los hombres de Mikel Orbañanos. Vencieron con 22 segundos de ventaja sobre Orio, que en la última ciaboga cedía 26. Los entrenados por Jon Salsamendi acabaron a 34 paladas, conscientes de que su segundo puesto no corría peligro. El bronce, a 29 segundos, fue para Donostiarra, por delante de San Pedro, que completó la última tanda a 38.

Estas cuatro tripulaciones se clasificaron para el Campeonato de Euskadi del próximo día 31 en Lekeitio. El resto acabó ayer a más de un minuto. Se juntó todo: que en la última manga partieron todas las traineras de la ACT salvo San Juan, y que el viento cayó al final de la tarde. Y si a los más fuertes se les concede la ventaja de las mejores condiciones, la lógica es tozuda. Tanto lo fue, que ganó la embarcación favorita. Así lo presentían los hondarribiarras y dio la sensación de asumirlo también los oriotarras, con bastantes cambios en su equipo y, además, por la calle cuatro, normalmente la menos apetecible en Mutriku, aunque todas la buscaron en el largo final, pues hacia ahí empujaba la mar. Y cuando su delegado sacó la bola cuatro, comprendieron que la dosis de fortuna que precisaban para batir a Hondarribia no quiso embarcar en la San Nikolas.

En el primer largo, Hondarribia ya disponía de siete segundos de renta, que en el segundo se convirtieron en 20, y de diez sobre Donostiarra. Los 'aguiluchos' no gozaron en ese tramo. No pudieron sacarle todo el jugo a alguna ola: se subían en ella, se ponían a 37 paladas, pero la onda marina terminaba pasando de puntillas. En una mejor maniobra, Donostiarra les adelantó.

Hondarribia siguió percutiendo en el tercer largo con una cadencia baja, pero eficaz. Machacona. A 32-33 paladas, volvieron a marcar el mejor parcial. El campeonato ya era suyo. Su último largo fue un trámite, y aun así solo Orio rebajó su tiempo en cuatro segundos intrascendentes que sirvieron para controlar el acecho de la Bantxa.

Hondarribia recuperó el título que en 2017 Orio le birló en Getaria. Es el décimo de los bidasotarras -noveno en quince años-, que se sitúa a uno de los 'aguiluchos', líderes del palmarés. San Pedro se queda en nueve. Los campeones fueron, de proa a popa: Iñaki González, Galder Ezponda, Xabier Etxebeste, Manex Aldai, Beñat Egiazu, Alex Udabe (babor); Agoitz Irazoki, Urko Redondo, Iñigo Vertiz, Iker Marizkurrena, Bikendi Alza, Iñigo Sagarzazu (estribor); Gonzalo Carrión de proel y Ioseba Amunarriz de patrón.

Tras el podio, San Pedro ocupó la cuarta plaza, a tres botes de Donostiarra. Su guerra está en la liga pero la Libia dio el callo. Por detrás, mucho botes se tomaron la regata como un mero test, sin gran ambición al no haber puntos en juego. Probablemente, solo Lapurdi -sexta- y Mutriku, que agradó en casa, estuvieron ayer a su nivel. Tener que remar el campeonato autonómico conlleva disputar cinco regatas en ocho días en el caso de la ACT y la ARC-1. Y ese riesgo no se quiso asumir.

Bermeo y Kaiku, en Bizkaia

Bermeo en hombres y Kaiku en mujeres se adjudicaron los títulos de Bizkaia en Lekeitio. Los de Joseba Fernández supieron sufrir por la calle uno en los largos de ida, donde Zierbena fue mejor -seis segundos a favor en la primera ciaboga-, pero recuperaron en popare hasta ganar (20:25.57) por 3.81 a los 'galipos', 28.11 a Isuntza y 41.64 a Ondarroa. Las dos últimas superaron desde la segunda manga a Santurtzi, que se dejó 44.28 y se quedó fuera del campeonato vasco. Completaron Deustu, Kaiku, Arkote y Portugalete. En mujeres, Kaiku ganó con 12:03.70 y distanció en 19.26 segundos a Deustu y en 1:28.81 a Lea Artibai.