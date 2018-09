La remera Amaya Gezala releva a Gorka Barbado al frente de Hibaika Tras seis campañas bogando en la Madalen del club de Errenteria, la hondarribiarra debutará como entrenadora la próxima temporada O.O.G. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 13 septiembre 2018, 07:40

Amaya Gezala será la entrenadora de Hibaika la próxima temporada. Relevará por tanto a Gorka Barbado, que había ejercido como preparador de la Madalen femenina durante las dos últimas campañas, después de haber trabajado con las categorías inferiores del club durante otros trece años.

Barbado, que se aparta por motivos familiares, tenía tomada la decisión hace meses: «Tenemos dos hijos que por edad comienzan ya con actividades extraescolares, y entre trabajo y entrenamientos, se hace muy difícil. Podría echar una mano en momentos puntuales, pero no con la exigencia del día a día».

Asegura que deja la tripulación en buenas manos. «Tanto Amaya como Eli Pescador eran dos claras opciones para que fueran las entrenadoras: tienen mucha experiencia como remeras, conocen a la perfección el club y también al resto de compañeras. Solo les faltaba coger las riendas del equipo, y Amaya se ha animado a dar el paso. Seguro que va a tener suerte».

Con Gezala seguirá la costumbre de Hibaika de no irse muy lejos en busca de técnicos. Así ha sido en los últimos años: tras Iker Cortés llegó Gorka Ibarluzea, regresó el actual preparador de Hondarribia y los dos últimos cursos, Barbado: «Cuando me ofrecieron relevar a Iker, me hizo ilusión. Llevaba muchos años en las categorías inferiores, y ahora hay tres o cuatro remeras que en su vida no han conocido otro entrenador que yo. Es algo bonito para mí». El club le agradeció ayer «el grandísimo trabajo realizado en las categorías inferiores y en la trainera».

A las órdenes de Barbado, la Madalen se adjudicó el año pasado su primer Campeonato de Euskadi y la regata que abrió la Liga Euskotren, y llegó con ventaja sobre San Juan a la segunda jornada de la Bandera de La Concha, que siempre se ha resistido en Errenteria. «El segundo domingo salió aquella mar, y San Juan nos superó. Pero me voy muy contento con el trabajo realizado».

El último invierno, Hibaika sufrió la baja de su plantel titular, salvo Gezala y Pescador. Con jóvenes de casa, tres gallegas y dos valencianas llegadas con la temporada encima, han ganado tres regatas en la ETE, siendo subcampeonas. «Es una pena que al final solo vaya al playoff la campeona», lamenta. Han cerrado el año con la quinta plaza en La Concha.

Remera y técnico

La tripulación conoció ayer que Gezala sería su entrenadora y compañera en 2019. La hondarribiarra de 31 años llegó al club en 2013, tras bogar hasta 2012 en Hondarribia, donde siempre remó desde las categorías inferiores.