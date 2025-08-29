Ramón Erostarbe: «Viendo nuestro nivel, podemos estar en la pelea en La Concha»

La Liga Euskotren vivió una última jornada de infarto en Getaria. Con Arraun Lagunak ya como campeona, Tolosaldea dio un golpe sobre la mesa y ... ondeó su segunda ikurriña de la temporada, que le ubicó como segunda tras un sorprendente 'sorpasso' a Orio en la clasificación. Tras una temporada «impresionante», la trainera entrenada por Ramón Erostarbe llega a la Bandera de la Concha «con muchas ganas y ambición».

– ¿Qué valoración hace de la temporada?

– Muy positiva. Hemos quedado segundas en liga logrando dos banderas y hemos ganado el campeonato de Euskadi. La verdad es que estamos muy contentas.

– ¿Cómo la imaginaban antes del inicio del verano?

– Sabíamos que iba a ser una temporada muy dura con dos botes muy fuertes como Arraun Lagunak y Orio. Pero veníamos de ser segundas el año pasado y nos veíamos capaces de volver a repetirlo este curso, y así ha sido.

– Hemos visto un nivel muy constante del equipo durante todas las jornadas.

– Creo que hemos sido las más constantes. No hemos bajado del cuarto puesto en ninguna regata. Las nuevas se han amoldado rápido al equipo y eso nos ha ayudado a mantener ese nivel de remada durante todo el verano.

– Supongo que el trabajo de invierno también ha tenido mucho que ver...

– El invierno fue duro. Teníamos claro lo que debíamos hacer para estar ahí arriba en la clasificación, por lo que tocó hacer mucho ergómetro, muchas pesas y correr. Pero merece la pena porque son cosas que luego se ven reflejadas en la competición.

– La temporada no pudo empezar mejor que con aquella tercera jornada en Donostia. ¿Cómo la recuerda?

– Desde que llegamos a Donostia veíamos que podía ser el día. El agua estaba revuelta, el sorteo nos dio una tercera calle que no era mala del todo. Salió todo a pedir de boca y pudimos hacernos con la bandera.

– Una bandera que se les estuvo resistiendo mucho tiempo...

– Pues sí. Todas las veces que habíamos ganado una regata no había bandera, como el caso de la primera jornada de La Concha y en Zarautz. Teníamos muchas ganas de llevar una ikurriña al pueblo y por suerte este año lo hemos hecho en dos ocasiones, tres con el campeonato de Euskadi. Fue impresionante el recibimiento que nos dieron.

– ¿El ganar una de las primeras regatas del calendario les hizo cambiar el planteamiento de la temporada?

– En absoluto. Nosotros siempre hemos ido regata a regata sin salirnos del guion. Eramos conscientes de que competíamos ante dos traineras muy potentes y que estabamos obligadas a estar centradas si queríamos seguir bien.

– Buen inicio y buen final de temporada. ¿Cómo vivió esa última jornada en Getaria?

– Ha sido increíble. Ya el sábado nos quedamos a cuarenta centésimas de Arraun y lo del domingo ya fue cerrar el fin de semana de la mejor manera posible. Ganar la bandera como la ganamos y pasar a ser segundas por encima de Orio fue impresionante.

– ¿Cómo se puede vencer a Arraun Lagunak?

– Yendo a tope en todas las regatas, haciendo todo perfecto y haciendo que se sientan incómodas. Todo el equipo tiene que estar unido para lograr los objetivos. El pasado fin de semana lo estuvimos y se vio reflejado en los resultados.

– Sé que aún es pronto pero, ¿se ven el próximo año compitiendo por ganar la Liga?

– Sí es pronto, sí –risas–. Lo primero es mantener el bloque de este año. Es un deporte muy sacrificado y hay gente a la que le cuesta compaginarlo con estudios o trabajo. Si conseguimos que sigan todas podríamos dar ese paso adelante que suponga ir a luchar por el campeonato.

– Hace dos años luchaban por no descender y ahora se plantean ir a por el título. Cómo cambian las cosas, ¿no?

– Totalmente. Hace dos años éramos las más jóvenes de la categoría y las que competíamos con más canteranas. Gracias a mantener el bloque, esas remeras han ganado experiencia y han crecido juntas. Las mismas que han quedado segundas dos años consecutivos salvaron la categoría en el playoff de hace tres años. Eso demuestra el buen trabajo que estamos haciendo.

– Ese tipo de regatas son las dejan experiencia y curten a un equipo.

– Efectivamente. En ese primer año que llegamos a la liga, te ves con los grandes y no sabes cómo vas a rendir. Pero lo sacamos adelante y fue un aprendizaje de golpe para las remeras. Creo que nos ha servido mucho.

– ¿Cómo se ven de cara a la Bandera de la Concha?

– Nos vemos muy animadas, pero con los pies en el suelo. Sabemos que Arraun y Orio son muy fuertes y nosotras tenemos que estar ahí. Esta regata depende mucho de la suerte, ya sea por el oleaje, por la calle que te toque o por la tanda en la que remes. Aún así, buscaremos dar pelea y estar lo más arriba posible.

– Son cuatro años consecutivos quedando cuartas. ¿Notán presión por tener que mejorar la marca en Donostia?

– Nuestra intención es estar ahí arriba, pero viendo el nivel que hemos demostrado este año creo que podemos estar en la pelea. No obstante, nos sentimos muy tranquilos. En el club y en el pueblo están encantados con nosotras y nadie nos mete presión. Pero tenemos que ir paso a paso, primero tenemos que clasificarnos y luego ya pensaremos en lo demás.