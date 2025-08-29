Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ramón Erostarbe, entrenador de Tolosaldea, en Pasaia. Arizmendi

Ramón Erostarbe: «Viendo nuestro nivel, podemos estar en la pelea en La Concha»

Entrenador de Tolosaldea Arraun Kluba ·

El técnico de la 'Zerkausia' recuerda que la plantilla que ha quedado segunda en la Liga fue la misma que salvó la categoría en el playoff hace tres años

Lukas Otaegui

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

La Liga Euskotren vivió una última jornada de infarto en Getaria. Con Arraun Lagunak ya como campeona, Tolosaldea dio un golpe sobre la mesa y ... ondeó su segunda ikurriña de la temporada, que le ubicó como segunda tras un sorprendente 'sorpasso' a Orio en la clasificación. Tras una temporada «impresionante», la trainera entrenada por Ramón Erostarbe llega a la Bandera de la Concha «con muchas ganas y ambición».

