Orio acaba 17º en Londres, segundo no británico, y Hondarribia, 21º

En su sexta presencia en The Head of the River Race, los ochos de Orio y Hondarribia rondaron sus clasificaciones habituales en la regata de Londres. Los aguiluchos fueron decimoséptimos -su mejor resultado histórico, por delante del 19º de 2010, su última participación-, mientras que los bidasotarras fueron 21º. Así, el decimoquinto lugar de los verdes en 2008 sigue siendo el mejor de un bote vasco en el Támesis.

Por tercera edición, ganó Oxford Brookes University A con un tiempo de 17:06.8, por delante de Leander A (17:15.2), campeón trece veces, la última empatado con Oxford Brookes en 2018. Orio (18:13.4) fue segundo en el Trofeo Overseas reservado a equipos de fuera de las Islas Británicas, tras la selección de China (17:31.7), sexta. Hondarribia hizo 18:17.9