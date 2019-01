Los ochos de Orio y Hondarribia volverán a remar en el Támesis

Tras unos años de ausencia, Hondarribia y Orio volverán esta primavera a la prestigiosa regata de ochos The Head of the River Race, que será el sábado 30 de marzo en el río Támesis con unos 400 participantes. Ambos clubes disputaron varias ediciones la pasada década, en la que los bidasotarras lograron como mejor resultado el 15º de 2008, mientras el techo aguilucho es el 19º de 2010. Más recientemente, Santiagotarrak, Arraun Lagunak o Ur Kirolak también participaron. Los técnicos de Hondarribia y Orio, Mikel Orbañanos y Jon Salsamendi, subrayan que su presencia en Londres «es un premio» a los remeros, pero «no iremos de fiesta, sino a competir lo mejor posible». Salsamendi fue cuarto y quinto con Astillero en 2008 y 2009.