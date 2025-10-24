Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club

Marejada en Orio A.E. después de que las remeras del club difundieran ayer mediante una carta en el medio Orio Guka una carta denunciando « ... mal trato» y «desigualdad» por parte del club. El comunicado lo firman dieciséis de las veinte remeras que han formado el equipo en la recién finalizada temporada.

«Estamos cansadas de estar calladas y de escuchar palabras de los que nos han pisoteado. Si la temporada de una remera ya es de por sí dura, esta temporada 2025 ha sido terrible», arranca la misiva, en la que exigen cambios drásticos al entender que existe una desigualad por el simple hecho de ser mujeres. Las aguiluchas, que terminaron terceras la Liga Euskotren con 105 puntos, lejos de Donostia Arraun Lagunak, añaden que «la dirección del club de remo de Orio A.E. ha puesto nuestro trabajo, nuestra profesionalidad y nuestro rendimiento en duda. Más allá de eso, se ha difundido información falsa sobre nosotras», denuncian.

Es entonces cuando llega la parte más dura de un comunicado en el que se habla incluso de «mal trato». «Por el simple hecho de ser mujeres hemos tenido que soportar mal trato, desprecios y humillaciones y queremos denunciar que nos han hecho de menos, además de tener una desigualdad económica y sistemática. Pese a seguir peleando por conseguir condiciones dignas, la situación ha ido todavía a peor», remarcan.

«Daño psicológico»

La embarcación femenina de Orio, referente junto Arraun Lagunak en los últimos años, apostilla que «la desigualdad y el paso atrás entre los hombres y mujeres en Orio A.E. ha sido gigante, dejando de lado el trabajo de muchos años». Este malestar que denuncian las remeras «ha generado un daño psicológico y emocional grande, que ha influido directamente en nuestro rendimiento, bienestar y salud».

La carta termina con otra dura petición. «Con esta declaración queremos mostrar la verdad para que las condiciones de la mujer mejoren y exigimos al club una revisión de los valores machistas. Ha llegado el momento de que se trabaje en un plan en el que se aseguren los derechos y el bienestar de las remeras. No nos vamos a callar más».

Este periódico trató de ponerse en contacto ayer con el presidente de Orio A.E. Jon Olasagasti para conocer la opinión del club al comunicado, pero no hubo respuesta por parte del directivo de Aia, que ya durante el invierno, en el mes de febrero, manifestó en una entrevista en DV que Orio iba a seguir trabajando con la embarcación femenina y que la situación heredada tampoco era sencilla. «Cuando llegué el club estaba un poco desordenado para mi gusto y decidimos coger un camino y dar los primeros pasos con los chicos. Ahora ese proyecto ha cogido forma y nos hemos puesto con las chicas. Nunca se han abandonado, pero ahora tenemos una serie de cosas encima de la mesa para estudiarlas y sacar lo mejor. Este año, con lo que hay, estamos contentísimos y vamos a luchar, aunque hay que darle un par de vueltas más para coger el camino adecuado y que Orio sea también un referente en el remo femenino».

Cambios a nivel deportivo

El club lleva semanas trabajando en la nueva confección de la plantilla. La primera decisión de la directiva oriotarra fue no renovar el contrato de Patxi Francés, en una decisión que se hizo oficial días antes de la disputa de la Bandera de La Concha, lo que no gustó a muchas remeras por el momento elegido ni las formas, tal y como reconoció Francés días antes de la segunda jornada de la Bandera de La Concha. «Sentimentalmente a las chicas yo creo que les hizo un poquito de daño. Ellas saben de mi situación, siempre me han animado y lo han hecho todo lo mejor posible. No es una situación fácil, pero es la que es», dijo el oriotarra que ha estado 23 años ligado a Orio en diferentes funciones.

Esta misma semana, Orio Arraun Elkartea ha oficializado la llegada como técnico de Xanti Zabaleta, quien ya entrenara al equipo en sus mejores años. Iñigo Mujika se hará cargo de la preparación física para completar el equipo. «Esto está en marcha y en las próximas semanas el equipo comenzará con los entrenamientos en tierra», anunció Orio A. E. a través de las redes sociales.