La embarcación de Orio durante una regata de la Liga Euskotren. Aitor Arrizabalaga

Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club

El comunicado, firmado por 16 de las 20 integrantes del equipo, exige que «se trabaje en un plan en el que se aseguren los derechos y el bienestar del grupo»

DV

Viernes, 24 de octubre 2025, 18:28

Marejada en Orio A.E. después de que las remeras del club difundieran ayer mediante una carta en el medio Orio Guka una carta denunciando « ... mal trato» y «desigualdad» por parte del club. El comunicado lo firman dieciséis de las veinte remeras que han formado el equipo en la recién finalizada temporada.

