Remo | LIGA ETE Donostiarra comienza como líder en su casa Las remeras de Donostiarra alzan los remos en su regata. / Unanue O.O.G. Domingo, 8 julio 2018, 21:56

«Han tenido que acortar la calle uno». Esta frase, en tono jocoso, la oímos a un aficionado cuando Donostiarra comenzó a tomar la ciaboga en la última tanda de su bandera, mientras Deusto e Hibaika no hacían ni ademán de girar allá a lo lejos. Era tal la ventaja de la Torrekua -once segundos a la Tomatera, trece a la Madalen y 21 a Kaiku-, que dio pie a la broma escuchada junto a la barandilla del Aquarium y también a que el segundo largo resultara sorprendentemente intrascendente, dado que las pequeñas vagas que marcaba ayer el Cantábrico no iban a deparar grandes volteretas.

La sorpresa no fue el triunfo de Donostiarra, sino la ventaja con la que lo hizo en la II Bandera Donostiarra Kaiarriba-La Bretxa, lo que les dio el primer liderato de la Liga ETE.

Las entrenadas por Iñaki Mendizabal sumaron su primera victoria del verano, con 16 segundos sobre Deusto y 21 sobre Hibaika. Ambas traineras mantuvieron la igualdad que se presumía a tenor de lo visto en regatas anteriores, pero Donostiarra se salió ayer de esa norma.

Aún con mayor amplitud venció Tolosaldea en la tanda inicial -27 segundos a Hernani-, lo que les valió el cuarto puesto final, por delante de Kaiku. El domingo, la Enbata bogará con las mejores en Camargo.

La tripulación ganadora la integraron: Naroa Urkola, Elene Lopetegi, Ane Mendizabal, Alaine Bereziartua, Ondiz Lekubarri, Haizea Saez (babor), Alaitz Olarte, Alex Arellano, Olatz López, Taide Gómez de Segura, Nagore Arruti, Mireia Uranga (estribor); Maialen Alkorta de proel y Erika González, que a última hora sustituyó a Inder Paredes, tras las molestias de la patrona durante toda la semana.

El triunfo en la bahía se quedó en casa y hoy lucirá en la tienda abierta por el club en el centro comercial que patrocinó la regata, que abre de 16.00 a 20.00 horas de lunes a viernes y de 11.00 a 19.00 los sábados.