Remo «Remar en casa siempre es especial aunque no sea la Bandera de La Concha» Alaitz Olarte y Amaia Sexmilo posan durante la entrevista con el muelle y la bahía donostiarra a sus espaldas. / MICHELENA Alaitz Olarte y Amaia Sexmilo, remeras de Donostiarra y Arraun Lagunak Son dos referentes de las dos traineras femeninas de Donostia que mañana remarán ante su afición en la Liga Euskotren OSKAR ORTIZ DE GUINEA Viernes, 12 julio 2019, 07:44

Se conocían «de vista». En el agua son rivales, pero sus vidas tienen más semejanzas que diferencias. Como sus clubes, Donostia Arraun Lagunak en el caso de Amaia Sexmilo (Donostia, 1989) y Donostiarra en el de Alaitz Olarte (Oiartzun, 1994). Ambas son andereños, fueron futbolistas en Luberri y Oiartzun, respectivamente, y llegaron al remo por vínculos de amistad en los estrenos de sus tripulaciones, la Lugañene -Sexmilo fue una de sus impulsoras- y la Torrekua. Solo hace cinco y tres años de eso. Mañana disputarán la Bandera Kaiarriba-Amenabar en La Concha.

- ¿Cómo viven la cita de mañana?

- Amaia Sexmilo: Es verdad que es una regata más de la Liga y que no es la Bandera de La Concha, pero remar en nuestra ciudad es especial y hace ilusión. A ver si podemos gozar.

- Alaitz Olarte: Remar en casa, donde tanto ellas como nosotras entrenamos a diario, te da un punto de motivación para hacerlo bien, pero también supone cierta presión y te puede poner más nerviosa.

- A.S.: Lo positivo es que conocer el campo te da confianza.

- ¿Suelen mirar las previsiones?

- A.O.: No. Si me dicen qué mar se espera, vale. Pero no pienso mucho.

- A.S.: Yo tampoco. Con la mar que haya, que sea lo que sea. Nos tendremos que adaptar a como esté.

- ¿La semana es distinta en el club?

- A.S.: Para nosotras, cada regata es única. Independientemente de cómo nos haya ido el fin de semana anterior, durante la semana nos quitamos esa mochila y pensamos en la próxima regata desde cero. Tenemos una motivación especial, pero la semana está siendo como una más.

- A.O.: Nosotras, lo mismo. Con esa diferencia de que la regata es en casa, pero el entrenamiento es similar.

- Arraun Lagunak sorprendió al ganar tan pronto en Lekeitio, aunque en Galicia no les fue tan bien.

- A.S.: Tenemos mucha confianza en el trabajo hecho desde el invierno. Esa victoria no nos cogió tan de sorpresa porque confiábamos en que haciendo una buena regata podíamos estar arriba. Igual no la esperábamos tan pronto y nos dio un 'punch' extra para seguir trabajando. En Galicia no nos ayudaron las calles. Además, el domingo se lesionó una remera (Aida Carro) y fuimos con una menos toda la regata.

- ¿Cómo está Aida?

- A.S.: Mejor, le dio un tirón a la altura de las costillas y se quedó k.o., llegó a marearse y no se acuerda nada. Fue al inicio y las que íbamos delante no lo supimos hasta la meta.

- Orio está siendo superior en las salidas, y luego le aguantan mejor.

- A.S.: Así es, tiene una salida muy potente, y puede ser nuestro punto débil. Tratamos de aguantar hasta la ciaboga sabiendo que las vueltas en popare las hacemos bien. Estamos trabajando en mejorar eso.

- La pelea de Donostiarra es otra...

- A.O.: Sabíamos que iba a ser una lucha muy dura con los otros tres equipos, y el principal objetivo es evitar el cuarto puesto. En ese sentido Hondarribia es nuestro rival, pero queremos hacerlo lo mejor posible y miramos hacia arriba. En invierno no pudimos entrenar todo el equipo porque algunas hacían banco móvil, y nos falta consolidar el bloque, por lo que esperamos ir a más. Aún tenemos cosas que pulir.

- Y si Arraun u Orio no están inspiradas, ir a por ellas...

- A.O.: Nadie está libre de cometer errores, y tenemos que estar preparadas si llega ese momento. Además, las traineras de la Liga ETE vienen fuertes, así que ya hay pelea...

- El remo femenino va al alza...

- A.S.: Aún falta mucho camino por recorrer, pero en los últimos años sí se ve que hay más equipos y que el nivel se va igualando. En ese sentido, las ligas son cada vez más atractivas para la afición y para nosotras.

- A.O.: Completamente de acuerdo. No solo se dan pasos en el remo, sino en todo el deporte femenino en general. Aún hay un camino que recorrer, y creo que lo merecemos.

- ¿Cómo ven la labor de los medios de comunicación en este sentido?

- A.S.: Ahí también hay que avanzar. Los medios tenéis mucha influencia. Cada vez estamos sacando más ruido, pero es verdad que hoy las portadas y los grandes titulares suelen ser para el remo masculino pese a estar en ligas semejantes. Poco a poco...

- A.O.: Si hoy nos haces esta entrevista es porque algo estamos haciendo bien y merecemos una visibilidad. Aunque nos gustaría que todo fuera más rápido, todo requiere un proceso y lo importante es avanzar.

- Donostiarra en 2018 ganó banderas en la Liga ETE, y este año le toca un rol más discreto en la categoría superior. ¿Cómo lo viven?

- A.O.: Nadie esperaba que hiciéramos semejante temporada y terminamos subiendo a la Liga Euskotren, que no tiene nada que ver, empezando por la preparación. Arriba y abajo hay mucha competencia, aunque aquí la exigencia es máxima. Si ganáramos una regata sería bienvenida, pero lo importante es que sigamos en la máxima categoría.

- Llama la atención que el 50% de esta liga superior sea de Donostia...

(Sonríen las dos).

- A.S.: Tiene su parte positiva y negativa. Para el remo es una buena noticia que cada vez haya más equipos femeninos, pero en mi caso no hago distinción entre una trainera de Errenteria o una de Donostia.

- Cada una se centra en lo suyo...

- A.S.: Esa es la pena. Nosotros sacamos la trainera y no hemos logrado lo que querríamos todos los donostiarras. Ahora estamos centradas en nuestros objetivos e ideas.

- A.O.: Cada equipo nos centramos en lo nuestro, sin pensar lo que hacen los demás.

- ¿Con qué sueñan como remeras?

- A.S.: Siendo donostiarra, no le pido otra cosa al remo que ganar la Bandera de La Concha (ríe). Pero estoy muy satisfecha de lo que he logrado. Soy una recién llegada porque solo llevo cinco años en esto, pero hemos peleado tanto por fortalecer el remo femenino en la ciudad, que estar donde estamos ya me llena.

- No lo esperaría hace cinco años.

- A.S.: ¡Para nada! Nuestro objetivo era que Donostia tuviera una trainera femenina. Nos costó ponerla en marcha el primer año, nos juntamos gente que no sabíamos remar y otras que lo habían hecho hace unos años, y hasta hoy. No pensamos llegar aquí tan pronto.

- En su caso en Donostiarra, se subió a un tren en marcha...

- A.O.: No, yo también empecé de la mano de la trainera.

- Es cierto, ya se habían separado.

- A.S.: Sí, yo me siento muy motivada y también lo percibo en el equipo. Si no tienes motivación, no puedes disfrutar de lo que haces. Si ganamos alguna regata, mejor. Y si fuera La Concha, aunque yo no sea donostiarra, sería increíble. La evolución de Donostiarra ha ido tan rápida, que casi me ha cogido de sorpresa.

- Lo que pase este fin de semana puede ser clave para el futuro.

- A.S.: No miramos tanto a los puntos como a trabajar durante la semana para dar el máximo en cada campo de regateo y con las condiciones que toquen. Pase lo que pase, el reto volverá a ser hacer la mejor regata.

- A.O.: Tenemos dos puntos de ventaja sobre Hondarribia y nos convendría ampliarla, pero nos centramos en poner la atención en entrenar bien para que lleguen los resultados.