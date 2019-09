ARC-1 Joseba Fernández, a Pedreña y Gorka Etxeberria, a Arkote Joseba Fernández / Michelena El técnico sanjuandarra regresa al club que dejó en 2007 y el entrenador oriotarra vivirá en Plentzia su primera etapa fuera de Gipuzkoa OSKAR ORTIZ DE GUINEA Martes, 17 septiembre 2019, 19:56

La ARC1 será muy guipuzcoana la próxima temporada. Además de que seis de las doce traineras serán del territorio, otros dos clubes contarán con un entrenador de Gipuzkoa. Ambos con aspiraciones de estar en la parte alta de la clasificación: Pedreña ha fichado al sanjuandarra Joseba Fernández, quien ya fue remero y preparador pedreñero entre 2005 y 2007 en la ACT; y Arkote ha apostado por el oriotarra Gorka Etxeberria.

Joseba Fernández (Pasai Donibane, 1974) no ha estado mucho tiempo parado. Más bien ha disfrutado de unas breves vacaciones tras su cese, el pasado 21 de agosto, en Bermeo, donde había ejercido como entrenador desde 2017, su último año como remero, actividad que dejó por una lesión en un brazo. «Esperaba haber tenido la confianza de algún club cerca de casa, pero no he tenido esa oportunidad», tuiteó ayer. Sin embargo, ha sido Pedreña la entidad que «ha realizado un gran esfuerzo» para poder contar con sus servicios, tomando el testigo de Ángel Gómez Bedia.

Según Joseba Fernández, Pedreña «ha creído en mí y ya estamos trabajando en un proyecto para subir a la ACT», categoría en la que militó durante durante sus primeros doce años (2003-2014). El sanjuandarra llegó a la entidad cántabra tras muchos años en San Juan y Donibaneko y un par de temporadas en Mecos. Con la camiseta blanquinegra sufrió la descalificación en la Bandera de La Concha de 2005 que dio el triunfo a Hondarribia.

Dejó Pedreña ante la llamada de Juan Mari Etxabe, quien en 2008 lo reclutó para remar en Castro, a la que terminó dirigiendo. En 2012 pasó a entrenar por primera vez a San Juan, que abandonó a finales de 2016 para sustituir a Jon Salsamendi en Bermeo.

Relanzar la Plentzitarra

Al igual que Pedreña, Arkote pretende relanzar su Plentzitarra, para lo cual se encomienda a la labor de Gorka Etxeberria (Orio, 1977), que sucederá a Toni Montenegro. El oriotarra ha venido colaborando esta temporada con la Federación Vasca tras seis años como entrenador y remero de Getaria. Formado en Orio, donde pasó dos décadas, conquistó dos veces la Liga ARC1 con la Esperantza, sin lograr subir a la ACT. En Plentzia tendrá al mismo preparador físico que en Getaria, Imanol García.

Junto a Fernández y Etxeberria, y a falta de resolver el futuro de José Luis Korta en San Juan, la ARC1 tendrá otros cinco guipuzcoanos: Mikel Arostegi (San Pedro), Jon Larrañaga (Getaria), Rufo Urtizberea (Donostiarra B), Iñaki Larrañaga (Zumaia) y Anjel Larrañaga (Orio B).