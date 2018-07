Remo Fe en Urdaibai... y en plantarle cara Los clubes guipuzcoanos confían en que la Liga no sea un paseo 'txo' | Asumen que la Bou Bizkaia no bajará su nivel durante el verano, pero advierten que otras tripulaciones como Hondarribia, Orio o Zierbena pueden alcanzar su rendimiento OSKAR ORTIZ DE GUINEA ORIO. Viernes, 20 julio 2018, 07:23

Tras sus últimas victorias en Donostia y Castro Urdiales, logradas con suficiencia, marcando la diferencia en ese tercer largo que acostumbra separar el grano de la paja, Urdaibai está firmando el mejor inicio desde el estreno de la Liga Eusko Label en 2003. Los entrenados por Joseba Fernández lucen seis triunfos (cinco banderas) sobre un total de siete posibles, hito que ya alcanzó Hondarribia en 2015, pero los verdes entonces lucían un cuarto puesto por una tercera plaza de los azules. Es decir, los de Bermeo solo han dejado escapar dos puntos de los 84 puestos en juego.

La Ama Guadalupekoa, que terminó coronándose en aquella Liga de hace tres temporadas, es la única que este verano ha batido a la Bou Bizkaia, en Zierbena. Los clubes de Gipuzkoa confían en que los 'txo' -que también se impusieron a los 'galipos' en el Campeonato de Bizkaia- hinquen más veces la rodilla. Todo pasa, según se desprende de la encuesta realizada por este periódico, de que otras tripulaciones eleven sus prestaciones, porque entienden que Urdaibai no va a bajar las suyas.

Xabier Arraras | San Juan «Urdaibai tiene un muy buen equipo y un gran técnico»

Xabier Arraras, presidente de San Juan subraya primero que «Urdaibai tiene un equipo buenísimo» y a continuación resalta la figura de su técnico, Joseba Fernández, ex de San Juan: «Joseba tiene una gran habilidad para fichar bien. Es muy estudioso, analiza el tipo de remero que le hace falta, busca uno de esas características, y acierta. Ahí está el rendimiento de Urdaibai. Y no van a ir a menos. Joseba ha estado en San Juan y sabemos lo gran entrenador que es. Físicamente prepara muy bien los equipos. Y si ahora están bien, en septiembre, también. Me sorprende más que otras tripulaciones con gran nivel no hayan podido estar a la altura de Urdaibai, aunque todas se preparan mirando a septiembre». En San Juan, en cambio, su capacidad se mide jornada a jornada, punto a punto. Eran «conscientes» de ello al empezar la Liga, y la Erreka está defendiendo su plaza, como también San Juan B, único filial en la ARC-1, mientras las bateleras siguen cosechando éxitos.

Jose Manuel Oyarbide | San Pedro «Su dominio me recuerda al que Castro ejerció en 2009»

Jose Manuel Oyarbide, delegado de San Pedro, remarca el «comienzo extraordinario» de la Bou Bizkaia. La duda es si va a ser capaz de aguantar a ese nivel hasta el principio. Yo supongo que sí, y desde luego para mí es el candidato número uno a ganar otra vez la Liga. Pero creo que algún día Orio, Zierbena u Hondarribia serán capaces de ganar alguna regata. Estos equipos aún subirán un peldaño. No sé qué margen puede tener aún Urdaibai, porque está a un nivel altísimo, pero tiene un equipo muy potente. Me recuerda al dominio que en 2009 ejerció Castro, que ganó casi todas las regatas (trece de diecisiete) y nosotros le vencimos en dos. Para hacer algo así hay que andar mucho». Respecto a la Libia, en San Pedro están «contentos» con su rendimiento aunque aún escueza la descalificación de A Coruña, que les ha alejado del octavo puesto. Cada vez más cerca de la permanencia -13ª temporada seguida- tienen la ambición de «ganar la primera tanda».

Alberto López | Donostiarra «A Hondarribia y Orio les va a costar, pero llegarán ahí»

Alberto López, presidente de Donostiarra considera que «Urdaibai no va a estar todo el verano ganando con la suficiencia con la que lo está haciendo. Han empezado muy fuerte y han ganado moral y confianza, que siempre viene bien, y lo están demostrando en el agua. Esperan al tercer largo y luego marcan la diferencia. La duda es si serán capaces de mantenerse tan fuertes hasta el final. Pero creo que Hondarribia y Orio, aunque les va a costar, serán capaces de llegar al nivel de los de la Bou Bizkaia y ganarles alguna regata. La Liga la veo en Bermeo, pero aún veremos bonitas peleas por las banderas. Al menos, eso espero por el bien del espectáculo». Respecto a su trainera, Donostiarra, considera que «estamos en el sitio que creemos que nos correspondía en nuestro primer año. Aunque nunca es fácil para un debutante, intentaremos acercarnos al sexto puesto. Le estamos dando mucha importancia al buen hacer de la trainera femenina y al equipo filial en la ARC-2, que es nuestro futuro».

Ibon Huegun | Orio «Tiene un bloque potente pero creo que iremos a más»

Ibon Huegun, presidente de Orio, destaca que los 'txos' forman «un bloque muy potente. Aunque hagan tres cambios, mantienen el nivel. Tienen una plantilla muy compensada y les da igual cómo lleguen a la segunda ciaboga, porque en el tercer largo demuestran su superioridad. Estamos en julio y son capaces de batir récords, como el del campo de Donostia. Creo que lo que hemos visto hasta ahora va a ser la tónica del verano. La clave es lo que podamos mejorar los demás. Sabemos a qué altura está el listón y hasta dónde tendríamos que llegar si les queremos ganar, porque ellos no van a bajar. Luego están Hondarribia, Zierbena, y ahí hemos entrado nosotros. Hemos acusado el resultado del primer día, que acabamos a nueve segundos de la bandera y fuimos sextos. A partir de ahí, no es fácil remontar en tandas diferentes. Si estás en la misma, puedes pelear como demostramos en Castro. Tengo confianza en que estamos en el buen camino, que vayamos a más y hagamos un buen agosto y septiembre».

Frantxis Glez Etxabarri | Hondarribia «Están un punto por encima, pero confiamos en crecer»

Frantxis Gonzalez-Etxabarri, delegado de Hondarribia, admite que «Urdaibai ha comenzado un punto por encima de los demás. Nosotros no estamos tan lejos, porque somos capaces de aguantar con ellos dos largos o dos largos y medio. De todos modos, tampoco nos sacan unas diferencias muy grandes. En remo hay una premisa: si estás a diez segundos o menos de la bandera, siempre vas a tener algún día en el que tengas opción de pelear la victoria. Ya lo demostramos ganando en Zierbena y por qué no repetir. Hace dos años ya nos tocó a nosotros disfrutar esa sensación de que te escapas: ganamos seis de las siete primeras regatas, y luego nos vino la vuelta y Urdaibai ganó la Liga. Por qué no va a poder pasar al revés. Está en nuestra mano, porque dependemos de nosotros mismos. No necesitamos ayudas de terceros. Los dos próximos fines de semana pueden marcar el futuro. Urdaibai no va a fallar, pero confiamos en que podamos dar un salto, sin olvidar a Zierbena y a Orio, que vienen fuerte».