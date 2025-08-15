Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Igor Makazaga aparece ayer en el pantalán de Trintxerpe antes de que la Donostiarra comience el entrenamiento. DE LA HERA

Igor Makazaga

Entrenador de Donostiarra
«Orio va de exhibición en exhibición, pero se le puede ganar»

La Torrekua, segunda en la general de la Liga ACT, aspira a repetir la gran victoria obtenida el año pasado ante Urdaibai en la Ikurriña de Zarautz

Joseba Lezeta

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

Igor Makazaga tomó las riendas de Donostiarra en 2017 y cumple su novena temporada al frente de la trainera que actualmente ocupa la segunda plaza ... en la general de la Liga Eusko Label. Mañana y el domingo quiere repetir victoria por segundo año consecutivo en la Ikurriña de Zarautz, «especial para nosotros y para todos» en palabras del sanjuandarra.

