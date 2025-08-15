Igor Makazaga tomó las riendas de Donostiarra en 2017 y cumple su novena temporada al frente de la trainera que actualmente ocupa la segunda plaza ... en la general de la Liga Eusko Label. Mañana y el domingo quiere repetir victoria por segundo año consecutivo en la Ikurriña de Zarautz, «especial para nosotros y para todos» en palabras del sanjuandarra.

– ¿Cómo afectan las temperaturas altas de estos días a los entrenamientos?

– Llevamos hielo en la trainera, envuelto en una especie de toallas que los remeros se colocan en el cuello. Son como buffs que también utilizan los ciclistas. Porque hay que entrenarse sí o sí. No puedes saltarte las sesiones en el agua. También las llevamos en los calentamientos del pasado fin de semana en Galicia.

– También sube la temperatura de la temporada.

– Esta semana es especial. Llega Zarautz, una competición con categoría para disputarse fuera incluso de la Liga, como les sucede a la Bandera de La Concha y a los campeonatos. Desde que en la década de los noventa instauraron la doble jornada, posee un valor añadido. Sobre todo para quienes llevamos muchos años en esta salsa.

Ficha Igor Makazaga Arozena nació en Pasai Donibane el 14 de diciembre de 1972. Tiene 52 años.

Reside en Orio desde «hace veinticinco años» y trabaja en el Ayuntamiento de Zarautz. Marido de una oriotarra y padre de dos chicas y un chico que «probaron en el remo, pero no siguen en este deporte».

Remero de San Juan «durante más de veinte temporadas», también defendió un año los colores de Castro «con José Luis Korta de entrenador» y otro los de Zumaia «con Luxia».

Preparador de tres trainera cuatro temporadas en San Juan, cuatro en Orio y ahora nueve en Donostiarra, con la que está comprometido hasta final de 2027.

– Donostiarra es la defensora de la bandera. Ganaron el año pasado a una gran Urdaibai en aguas de Zarautz.

– Es una regata con mucha historia detrás, escenario de grandes duelos. Lo sentimos así, tanto mis remeros como yo. Siempre guardas algo para estos sitios. Y como nosotros, el resto. Acertamos el año pasado. En esta regata, en La Concha o en la nuestra es donde más cómodos nos encontramos. También influye la motivación.

– ¿Cómo está Donostiarra?

– Bien. Disponer de una plantilla corta condiciona la gestión de la tripulación y de la temporada. Hay que empezar tranquilos y progresar poco a poco. Semana a semana veo mejor al equipo y nos gusta llegar bien a estas fechas de la temporada.

– ¿Cuántos elementos tiene en la plantilla?

– Diecisiete remeros y dos patrones. El máximo es de veintidós. Intentamos llegar lo mejor posible al final.

– Han ganado una bandera de la Liga, la de casa en San Sebastián. ¿Está conforme con los resultados?

– Cuando empezamos sabíamos que había una favorita principal. En las citas de invierno y de primavera vimos que la Liga iba a estar cara. Hemos ido regata a regata con el objetivo de exprimir día a día nuestras opciones. Nos hemos colocado segundos en la clasificación general. En los cuatro últimos años hemos alternado la tercera y la cuarta plaza, nunca hemos acabado segundos. Es otro reto, pero sin perder de vista que nuestro objetivo es competir por cada regata.

Regatas con oleaje «Nos encontramos más cómodos. En los entrenamientos intentamos hacer muchos kilómetros en mar»

– El domingo en Boiro aguantaron a Orio los tres primeros largos y cedieron bastante tiempo en el cuarto y último.

– La prueba del sábado resultó muy dura para nosotros. Sufrimos más de lo habitual por la calle cuatro, que tenía poca agua. Creo que al día siguiente pagamos en la parte final el sobreesfuerzo de la víspera.

– Han demostrado rendir a un nivel alto en mar y con olas. ¿Está de acuerdo con esa etiqueta?

– Nos encontramos más cómodos en esas condiciones de mar. De hecho, preferimos entrenarnos a mar abierto siempre que lo permite la meteorología. Cuantos más kilómetros de mar hagamos, mejor.

– ¿Ve tan lejos a Orio?

– No. Van de exhibición en exhibición y reconozco que han demostrado ser superiores, pero se le puede ganar. Para tener opciones, hay que hacer bien las cosas y aprovechar esas situaciones. Hemos demostrado que somos alternativa.

– ¿Ha mejorado Donostiarra respecto a temporadas anteriores?

– Navegamos más rápido que el año pasado. Lo hemos constatado en nuestras referencias de lunes a viernes.

– El liderato de Orio en la Liga parece fuera del alcance de los perseguidores. ¿Prefiere acabar segundo en la general o ganar dos o tres banderas más?

– Nuestra prioridad son las banderas. Anteponemos las victorias parciales. Además, ganar regatas es la mejor manera de fortalecer el segundo puesto en la clasificación general.

– Iker Zabala apuntaba la semana pasada que observa un bajón en el rendimiento general de las traineras y subrayaba la diferencia de minuto y medio entre la primera y la última.

– Puedo hablar sobre todo de mi equipo, y estamos mejorando. Ha entrado gente joven en la plantilla y miramos también a medio y largo plazo. También observo que se han producido muchos cambios que quizá han afectado al nivel medio. Son ciclos. No es la primera vez que ocurre en los quince o veinte últimos años. También se ha reducido la competencia por las banderas, hay menos aspirantes a las victorias. De todas maneras, veo caras nuevas en los equipos y llegarán nuevos ciclos. Hay que dar tiempo a los jóvenes.

Progresión «Estamos navegando más rápido que el año pasado. Lo hemos constatado en nuestras referencias de lunes a viernes»

– ¿Influye la proximidad de la Bandera de La Concha en la preparación de estas semanas?

– Lo primero que haces cuando empieza la temporada es mirar las horas de las mareas de los dos primeros domingos de septiembre. Eso significa algo. La miras de reojo. Más aún al ser la regata de casa.

– Lleva nueve temporadas al frente de la Donostiarra en una época en la que abundan los cambios de preparador.

– Con anterioridad entrené cuatro campañas a San Juan y cuatro a Orio. Nueve quizá sean demasiadas... Pero en realidad son dos etapas en Donostiarra, porque los primeros cuatro o cinco años han sido muy distintos a los cuatro o cinco siguientes, en los que siento que estamos construyendo algo. Es una cuestión que no estaba tan definida al inicio.

– ¿Cuántos remeros de su primera plantilla continúan en la actual?

– Pocos. Nueve años son muchos... La plantilla se ha estabilizado las cuatro últimas temporadas, periodo en el que se mantiene el ochenta por ciento de los remeros. Eso facilita la gestión y el trabajo con el grupo. Incorporamos gente joven de la cantera. Tengo un buen número de remeros nacidos en 2002, 2003 y 2004. Son la apuesta a medio y largo plazo.