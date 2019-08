Remo | Liga Eusko Label Hondarribia remata con brillo la Ikurriña de Zarautz Zarauzko Estropadak (II) Ha superado en seis segundos a Orio, que reafirma su liderato OSKAR ORTIZ DE GUINEA Domingo, 18 agosto 2019, 14:13

GO fit-Hondarribia ha revalidado victoria en las Zarauzko 42. Estropadak-Zarauzko XI. Ikurriña. Hace un año no ganó ninguna de las dos jornadas, pero esta vez se ha impuesto en las dos. Con la misma alineación, prácticamente ha calcado su actuación de ayer. Ha tomado la cabeza en el primer largo por la calle uno, aunque ha sido en el tercero cuando se ha escapado del acoso de Orio-Babyauto, que se ha defendido con nota por una calle cuatro que no era la mejor y ha logrado recortar a seis segundos una desventaja que ha llegado a ser de 10-11 segundos en el último largo.

Los hondarribiarras han confirmado la buena línea de su último mes, en el que la Ama Guadalupekoa ha mejorado claramente su versión del inicio liguero. La confianza de este bloque la avalan sus triunfos en Orio y el Campeonato de Euskadi, además de las dos jornadas zarauztarras. Es la tercera victoria de los hondarribiarras en las Zarauzko Estropadak (2015, 2018 y 2019).

Los aguiluchos han acabado hoy a casi seis segundos en una segunda posición que les mantiene firmes al frente de la Liga Eusko Label. Ahora dispone de 16 puntos de ventaja sobre los hondarribiarras, que superan a Santurtzi, tercera hoy.

En la segunda tanda, Ondarroa-Cikautxo ha logrado un triunfo con un gran valor anímico con miras a la Bandera de La Concha. La Antiguako Ama ha remontado a Urdaibai gracias a una ola en el último metro para rematar un largo fabuloso en el que ha recortado ocho segundos a la Bou Bizkaia. Los de Iñaki Errasti a punto han estado de superar por centésimas también a Zierbena, que ha logrado la cuarta plaza.

En la primera tanda, Cabo ha sido superior por delante de Lekittarra, San Pedro y Astillero, con lo que los morados han restado el punto de desventaja que tenían respecto a los cántabros a falta de las regatas en Bueu y Boiro. Ambos equipos se jugarán el descenso en Galicia tras una regata en la que la San José XV se ha descolgado en el primer largo. La Libia ha perdido comba en la tercera recta después de haber dado una demostración sobre las olas en el segundo. Los patroneados por Ander Etxegoien han tomado incluso la cabeza con una última ola traicionera, pues les ha obligado a tomar una ciaboga abierta que ha dejado por delante a Cabo y Lekittara. Los morados no han logrado rehacerse y el último largo no ha sido bueno. Se les ha ido la oportunidad de haber mejorado el registro de Kaiku en la segunda tanda.