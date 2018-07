Remo Gorka Aranberri (patrón de Orio): «Les dije a los remeros que era 'la ola'; iban fundidos pero por suerte salió» Gorka Aranberri ondea la Bandera Orio Kanpina en el barco junto al presidente del club, Ibon Huegun (de amarillo), y el de la ACT, Borja Rodrigo, a su lado. / PEDRO MARTÍNEZ Tras montarse en una ola que le dio a Orio el primer éxito del curso, el patrón 'aguilucho' fue a trabajar ayer como cualquier lunes, aliviado por «haber demostrado el nivel que creíamos que teníamos» OSKAR ORTIZ DE GUINEA Martes, 24 julio 2018, 08:20

Gorka Aranberri (Zarautz, 1987) fue protagonista del triunfo de la San Nikolas en sus aguas, tras un bonito mano a mano con Zierbena.

- Vaya domingo: primera victoria, y en casa para estrenar el campo.

- Había ganas, sí: campo de regatas nuevo, 17 años sin ganar en el pueblo en primera categoría... La gente estaba animada y el equipo también porque hasta ahora no habíamos podido demostrar el nivel que pensábamos que teníamos. Hemos estado atascados en la segunda tanda. El sábado hicimos una gran regata en Pasaia y el domingo fue espectacular con los cuatro botes a la par y, por suerte, salió a favor nuestro.

- ¿Cuándo supo que ganaban?

- Por la megafonía, porque sabíamos que estaban mirando el video-finish. En nuestro foro interno, pensábamos que habíamos entrado más rápido que Zierbena, pero no si primeros o segundos.

- En una foto se ve al patrón de Zierbena, Borja Gómez, lamentándose antes de traspasar la meta.

- Desde la posición del patrón no es fácil porque la proa está a doce metros y la línea de meta te puede engañar la perspectiva. Lo intuyes aunque nunca sabes a ciencia cierta.

- ¿Cómo fue el pulso por la calle tres con Zierbena en el largo final?

- La intención era aguantar en la calle hasta mitad de largo y luego dejarnos caer en dirección a la ola. Contaba con la jugada de Zierbena para defender su calle. Yo habría hecho lo mismo para, cuando viera la opción, ir a estribor. Tenían 31 y de mano, pero por suerte la última ola nos empujó más que a ellos.

- ¿Contaba con que llegaría la ola?

- Siempre esperas esa última hora, pero... ¡uff! (ríe). Tras ver el vídeo, creo que hasta las cuatro últimas paladas vamos por detrás... ¡Se hizo esperar esa ola! (ríe).

- ¿Presentía que era 'la ola'?

- Sí. Se lo dije a los remeros de popa de babor. Iban fundidos, pero vimos la opción de coger la ola para intentar meter el morro. Así fue. Toda la regata fuimos creyendo que podíamos ganar. Por suerte, por creer o no sé por qué, salió redondo.

- ¿Qué les dijo a los de babor?

- Las palabras exactas no sé. Estábamos en el agujero, Zierbena también lo estaba a nuestro lado, pero la ola de costado nos llegaba a nosotros primero. Les dije que era la última ola, y que si la cogíamos íbamos a ganar. Suena bien..., pero muchas veces dices esas cosas para animar a los chavales y no siempre sale así. Por suerte, el domingo salió.

- ¿Les hacía falta un resultado así?

- Hemos hecho buenas regatas, pero no se ha reflejado al no haber remado con los mejores. Pero las tres últimas regatas hemos estado en la tanda de honor, y hemos demostrado ser capaces de estar con los mejores. Ganar nos ha venido bien para quitarnos los fantasmas que podíamos tener y seguir trabajando con la misma ilusión que hasta ahora.

- ¿Han pagado caro el sexto puesto del primer día en Bilbao?

- Mucho. Entre una tanda y otra, nunca hay las mismas condiciones. Variarán mucho o poco, pero serán distintas. La segunda tanda es peligrosa porque siempre habrá un equipo que te dará guerra. Tu mente está en que debes ganar la tanda y ves que el rival te aguanta la regata, y pesa. Y le sacas ocho segundos, y te parece poco. Y le sacas quince, y te parece poco. Nunca estás conforme. A Santurtzi también le ha pasado: en las cinco primeras regatas disputó bien la tanda de honor, y en la segunda tanda le está costando y le aguantan hasta la tercera ciaboga.

- 'Orio debería ganar bien la segunda tanda'. ¿Había oído esta frase?

- Claro que te llega. Orio era uno de los favoritos para ganar banderas. Y si estás en la segunda tanda, parece que tienes que ganarla con holgura. Y no es así. Los demás también reman y entrenan todo el año.

- Se había hablado mucho de que Orio nunca ha ganado una Liga y que este podía ser el año. ¿Les pesó quedarse sin opción tan pronto?

- A alguno igual sí le supuso un palo. Para otros, no tanto. Para ganar una Liga hay que tener un equipo muy bueno y ser muy constante. Cuando en los últimos años Bermeo y Hondarribia han ganado la Liga, lo han hecho sin bajar del tercer puesto. No puedes fallar. Si ganar una regata es difícil, ni te cuento la Liga. Más que el sexto puesto, nos pesó quedarnos fuera de la tanda de honor sin poder competir con los mejores a tu lado. En una tanda distinta no puedes sacar muchas conclusiones. Al día siguiente en Portugalete hicimos un regatón por la calle uno y acabamos a medio minuto.

- ¿Hay que contar con Orio?

- Sí, pero también con los demás. Hemos demostrado que haciéndolo perfecto, podemos estar ahí y no nos sobró nada. Hará falta la pizca de suerte del campeón para volver a ganar. Va a ser una Liga disputada.

- Este año los rivales están a un grandísimo nivel. No hay solo dos que aspiren a banderas. Bermeo está haciendo un inicio espectacular. Zierbena disputa todas las regatas. Hondarribia es un equipo seguro que dará guerra todo el verano. Santur-tzi tiene un equipazo. Cabo estuvo con los mejores hasta la última ciaboga. Donostiarra ha hecho grandes regatas... Hay que contar con todos.

- ¿Es el mejor Bermeo de siempre?

- Los últimos años han tenido equipazos, pero este se les ve muy bien, reman perfecto, hacen cambios y el bote sigue navegando muy bien... Por resultados, está siendo el mejor Bermeo de los últimos años. A finales de julio han sentenciado la Liga.

- ¿Qué opina del campo de Orio?

- A mí me gustan las regatas en mar, con el rival al lado. Este campo con mala mar es muy exigente. Lo comprobamos el viernes, que aprovechamos para entrenar con las balizas puestas. Es una zona exigente, muy sucia con la ola rota que pega en el espigón y mucho rebote por la calle uno. El domingo nos salvamos de una buena porque estaba bare y mira qué espectáculo... No creo que hubiese muchos aficionados oriotarras que pusieran pegas al campo.