Las banderas se empiezan a ganar en otoño

Llueve y hace frío pero las traineras ya han comenzado a salir al agua para dar sus primeras paladas. En realidad, la mayoría de los clubes lleva entrenando en el gimnasio desnoviembre y ahora comienzan a compaginar el trabajo físico en tierra con el técnico en el agua porque el trabajo en los despachos ya está hecho, o al menos la parte fundamental.

El listón de Orio

Altas Diego Pérez (Urdaibai), Ibai González y Jon Jauregi (Sanpedrotarra), Joseba Rodríguez (San Juan) y Jon Mujika.

Bajas Asier Caballeda (Donostiarra)e Ibon Arruti.

Orio es el rival a batir tras su gran 2025. Seguramente por eso, y porque la revolución ya la protagonizó el pasado otoño, ha optado por dar continuidad a un bloque en el que no siguen Asier Carballeda, que recala en Donostiarra e Ibon Arruti, que deja el remo. Para suplir esas ausencias han fichado al gallego Diego Pérez (Urdaibai) y a Ibai González y Jon Jauregi (Sanpedrotarra). Además, los canteranos Joseba Rodríguez, que estuvo cedido en San Juan, y Jon Mujika completarán el equipo. «El bote debería ir más rápido», asegura Iker Zabala, contento porque «hemos logrado traer lo que queríamos». El próximo fin de semana echarán el bote al agua.

En Donostiarra llevan años aspirando a subir ese último escalón que le permita pelear con garantías por ganar una liga o la Bandera de La Concha y con la esperanza de que pueda ser el próximo verano ha realizado algunos cambios. No siguen Iker Eizmendi, que regresa a Getaria, el veterano Jose Mari Intxauti, el argentino Nicolás Repetto y el canterano Markel Zapiain. En su lugar han llegado Asier Carballeda (Orio) y los gallegos Javi Sayans (Urdaibai) y Cosme Tarrio (Ares). Igor Makazaga también recupera a los cedidos Aitor Murgiondo, Nico Rodríguez y Peru Alkorta, que remaron en Getaria; Jon Trecet y Unax Aranburu, que lo hicieron en Orio B; y Marcos Medina, que lo hizo en Zumaia. Además, vuelven tras dejar el remo Aratz Tejedor y Ekaitz Otegi.

Donostiarra, sin trainera B

Altas Asier Carballeda (Orio), Javi Sayans (Urdaibai), Cosme Tarrio (Ares), Aitor Murgiondo, Peru Alkorta y Nico Rodríguez (Getaria), Jon Trecet y Unax Aranburu (Orio B), Marcos Medina (Zumaia), Aratz Tejedor y Ekaitz Otegi.

Bajas Iker Eizmendi (Getaria), Jose Mari Intxausti, Nicolás Repetto y Markel Zapiain.

«Estamos trabajando con un grupo de cerca de 30 remeros. Es un grupo amplio y luego en primavera tendremos que hacer la selección», explica el preparador de la Torrekua II que confirma que «este año no sacaremos segunda trainera porque para ello necesitaríamos manejar a cerca de 40 remeros. Viene por detrás un grupo importante de juveniles y tenemos la idea clara de sacarla el siguiente año». Donostiarra realizó su primer entrenamiento el 17 de noviembre y se lanzaron al agua por primera vez cinco días después.

Amunarriz, 25 años de verde

Altas Sergio Calavia y Beñat Santos (Zumaia), Imanol Olasagasti y Jon Morillo (Sanpedrotarra).

Bajas Galder Ezponda, Iñigo Sagarzazu, Beñat Alkain y Joseba Azurmendi.

En Hondarribia también se apuesta por la continuidad. Seguirá un año más su patrón, Ioseba Amunarriz, que de esta forma cumplirá 25 campañas en el club de su vida, siendo el único que junto al entrenador Mikel Orbañanos que se mantiene del bloque que ganó las Banderas de La Concha en 2018, 2019 y 2020. No siguen Galder Ezponda, Iñigo Sagarzazu, Beñat Alkain y Joseba Azurmendi, pero llegan Sergio Calavia y Beñat Santos, que estaban en Zumaia e Imanol Olasagasti y Jon Morillo, que lo hacen desde San Pedro. Orbañanos confirma que están trabajando «con un grupo de 35 remeros» con el que comenzó a entrenar «el 11 de noviembre, con entrenamientos con ergómetro y gimnasio», aunque «ya hemos salido al agua varias veces».

Getaria cruza los dedos

Altas Iker Eizmendi (Donostiarra), Unai Etxeberria e Iker Etxabe.

Bajas Aitor Murgiondo, Peru Alkorta y Nico Rodríguez (Donostiarra).

En Getaria, como cada otoño, cruzan los dedos para no tener que lamentar muchas bajas. La generación que tantos éxitos ha dado al club en los últimos años ha ido perdiendo efectivos, aunque alguno, tras dejarlo, se lo ha pensado mejor y ha regresado como ha sucedido con Unai Etxeberria e Iker Etxabe, que vuelven a las tostas de la 'Esperantza'. También lo ha hecho Iker Eizmendi tras su paso por Donostiarra. «Tenemos algún remero con dudas, pero de momento todos siguen», explica el entrenador Ion Larrañaga que trabaja con un grupo de «veinte remeros» con el que comenzaron a trabajar «hace dos semanas» y ya han salido al agua en un par de ocasiones.

Joseba Fernández no remará

Altas Aritz Etxezarreta y Jon Arbona (Lapurdi), Kimetz Arbona, Lander Etxabe, Mikel Enrique y Enaitz Alfonso.

Bajas Joseba Fernández, Joseba Rodríguez (Orio), Ibai Laboa, Iñigo Arzallus y Oier Mugerza.

San Juan no van a contar este año en sus tostas con Joseba Fernández que tras 35 años remando ha decidido quedarse en tierra. «Llevaba remando desde el año 89 pero este año no voy a remar», dice el entrenador pasaitarra que tendrá también las bajas de Joseba Rodríguez, que vuelve a Orio y los 'veteranos' Ibai Llanos, Iñigo Arzallus y Oier Mugerza. «Teníamos la esperanza de que hubieran seguido para dar entrada el próximo año a la camada de juveniles que puede darnos un salto importante», comenta Fernández que pese a todo confía en lo que hay. «La gente que el año pasado, sin ser titular, dio un paso importante, va a tener otro nivel en 2026. El proyecto sigue su hoja de ruta. Estamos construyendo equipo sin presión pero con exigencia». Como refuerzos han vuelto Aritz Etxezarreta y Jon Arbona tras sus cesiones a Lapurdi y regresa Kimetz Arbona tras dejar el remo. «Estamos trabajando con 24 remeros», confirma el técnico que empezó a entrenar con el grupo el 2 de noviembre y que ya ha hecho varios entrenamientos en el agua, aunque será ahora, tras estos días de fiesta, cuando aumente la intensidad.

Urdaibai y Zierbena

Los equipos grandes también se han movido. En Urdaibai han causado baja David Durán, Carlos Mañas, Diego Pérez, Javi Sayans y el patrón Iñigo Larrinaga y han llegado Alexander Tacu y Urdax Antepara (Zierbena), Markel Elortegi y Jon Intxaurrieta (Arkote) y el patrón Asier Zurinaga tras cinco años sin competir.

En Zierbena, además de Tacu y Antepara se han ido Sebastián Acerbi, Raúl García, Manuel Caneda y Javier García y han fichado a Fernando Ruiz y Manuel Gutiérrez (Kaiku), Ismael Curro (Meira), Asier Llanas y Yannik Briones.

