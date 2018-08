Remo | Liga San Miguel Azules juegan y ganan en Moaña Hondarribia cierra la tanda de honor en el último largo, tras la ubera de Zierbena, mientras los 'galipos' pugnan por la segunda plaza con Orio por detrás de Urdaibai. / ACT Urdaibai logra su décima victoria y casi sentencia la Liga, y Tirán recorta dos puntos a San Juan | Zierbena acaba segunda tras remontar a Orio y se acerca en la general a tres puntos de Hondarribia, que solo pudo ser sexta al sufrir por la calle cuatro OSKAR ORTIZ DE GUINEA Sábado, 25 agosto 2018, 23:11

Dos regatas en una. La de los poderosos y la de los modestos. En la azotea de los ricos, Urdaibai se hizo con la XXXVI Bandeara Concello de Moaña-VIII GP Fandicosta. En el sótano de los pobres, Tirán lució la mejor sonrisa, endulzada después de que Cabo igualara su tiempo, un empate que en el fondo suponía quitar otro punto a San Juan, ahora con dos de ventaja a falta de la Bandeira Concello de Boiro de hoy (12.00, ETB-1)

Urdaibai aderezó su victoria, la décima del curso, con una de esas regatas sobrias y convincentes que acostumbró durante el mes de julio, cuando estaba un punto -o dos- por encima del resto. Llegó a reunir un saldo de ocho victorias de nueve posibles. De las últimas siete, solo había vencido en dos. Tres de ocho con la de ayer, en el mejor momento, a puertas de rendir cuentas con La Concha tras dejar escapar la Bandera de Zarautz y no sumar una bandera desde el 29 de julio en Santurtzi. «Estamos muy bien, pero los demás también se entrenan y reman», afirmó Joseba Fernández.

La Bou Bizkaia de nuevo fue esa trainera solvente capaz de convertir una mala calle en una normal y de asfaltar una autopista a nada que las condiciones le sonríen como sucedió en Moaña. Mientras Hondarribia se sintió condenada de antemano por el viento que azotaba la calle cuatro -por donde San Juan sufrió un calvario y Donostiarra padeció lo suyo-, los de Joseba Fernández se frotaron las manos en cuanto se supieron en el segundo andén.

Los bermeotarras fueron los únicos que bajaron de los 20 minutos. Volaron en el primer largo, finiquitado en apenas 4:15 minutos, con la ayuda de la corriente y el viento, por encima de los 20 km/h en varios momentos. Tomaron la proa desde los primeros metros, al principio junto a Zierbena, que en la ciaboga se dejó un segundo, con Orio y Hondarribia a cuatro.

A la vuelta, los 'galipos' cedieron y la San Nikolas pasó a ser la única amenaza de Urdaibai al rebufo de la calle cuatro. Hondarribia se dejó ya diez segundos en la tarea de librar el pegamento de su vía. Los 'aguiluchos' llegaron a situarse a tres segundos, que no son muchos, pero es una eternidad en un escenario tan duro como el moañés y un rival igual de rocoso por delante. Y si encima Urdaibai es capaz de ciabogar más rápido, apaga y vámonos. Al día siguiente también saldrá el sol.

Por buscarle algún pero a una embarcación que no los tiene, las ciabogas han podido ser un punto débil en algún momento. No muchos. Como algún largo de popare. Tampoco tantos. Menos seguro que sus rivales. Pero los patroneados por Eneko Bilbao bordaron las maniobras. Y si no hacen concesiones ahí, en las demás fases de una regata sin olas de por medio, ya no existen los regalos.

Bien lo comprobó Orio, que en el tercer largo probó la medicina 'txo'. Los de Jon Salsamendi, sin embargo, salieron reforzados pensando en escenarios más técnicos y no tan físicos. Por su parte, el varapalo de Hondarribia hay que contextualizarlo en gran medida dentro del perjuicio de una calle que también fustigó a Donostiarra.

Tirán presiona a San Juan

Santurtzi y Ondarroa dominaron la segunda tanda por el interior del campo, hasta auparse incluso a la cuarta y quinta plaza, por delante de Hondarribia. La Bantxa bregó con la Antiguako Ama tres largos, pero acusó el esfuerzo en el último, a merced del viento.

En ese tramo se vino abajo Cabo, lo que dio vida a Tirán. Los anfitriones habían sido terceros en la primera tanda, por detrás de Kaiku y San Pedro, que firmaron dos notables regatas que pasaron casi por alto ante el drama que tenían detrás: la realidad de Tirán y San Juan.

La regata de la Erreka acabó en el sorteo de calles. Sin armas para pelear por el exterior, acabó lejos de la Mar do Con. El punto cedido era un mal menor, agravado luego cuando el vídeo-finish dio el mismo tiempo a los dos botes gallegos. Ambos sumaron por tanto los tres puntos del décimo puesto, y los sanjuandarras partirán con dos de renta en Boiro. Les vale con acabar tras Tirán. Si se colara otra embarcación en medio, pasaitarras y moañeses empatarían a puntos, lo que favorece a los gallegos, mejores en los enfrentamientos directos. Suerte.