José Luis Korta en el puerto de Castro.
Remo

Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar que voy a cumplir 77 años»

El técnico oriotarra, que las dos últimas campañas ha dirigido a Castro, no ha podido evitar el descenso de 'La Marinera' a la ARC 2

Julen Ensunza

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:04

La Sociedad Deportiva de Remo Castreña, tras consumar el pasado domingo su descenso a la ARC 2, afrontará cambios sustanciales en todos sus estamentos. Por ... un lado Arrantz Villar, que ganó las elecciones celebradas el pasado mes de abril, asumirá la presidencia de la entidad en los próximo días y, por otro, el hasta ahora técnico, José Luis Korta, abandonará no sólo la entidad cántabra sino también el mundo del remo definitivamente tras casi 60 años al pie del cañón.

