Korta dice adiós: «Algún día lo tenía que dejar que voy a cumplir 77 años»

La Sociedad Deportiva de Remo Castreña, tras consumar el pasado domingo su descenso a la ARC 2, afrontará cambios sustanciales en todos sus estamentos. Por ... un lado Arrantz Villar, que ganó las elecciones celebradas el pasado mes de abril, asumirá la presidencia de la entidad en los próximo días y, por otro, el hasta ahora técnico, José Luis Korta, abandonará no sólo la entidad cántabra sino también el mundo del remo definitivamente tras casi 60 años al pie del cañón.

Al de Ortzaika, barrio de Orio del que han salido grandes patrones, le hubiera gustado decir adiós logrando la salvación de uno de los clubes que han marcado su carrera profesional -los otros dos han sido Orio y Kaiku- como último servicio a la causa, pero no ha podido ser. «Tenía la decisión tomada desde hace tiempo y el club estaba al corriente. Algún día lo tenía que dejar que voy a cumplir 77 años en abril. Ya es hora de disfrutar de la familia y de las aficiones», apuntó la leyenda viva del remo. Uno de sus nuevos quehaceres será «ver los partidos del Eibar que mi nieto juega allí», adelantó.

Korta, que fue la apuesta de la junta directiva saliente de la Sociedad Deportivo de Remo Castreña para intentar reflotar la entidad, entiende que su salida «será beneficiosa para todos». El nuevo técnico -a falta de confirmación oficial todo indica que será el exremero de 'La Marinera' y de Zierbena que este curso ha dirigido a Pedreña, Luis Miguel Villar, quien tomará las riendas- «puede atraer al club remeros para completar una cuadrilla con aspiraciones de subir peldaños», detalló el oriotarra que «califica de milagro el haber salido esta temporada al agua. En mayo no había tripulación», reconoce.

En 2018, tras cerrar con 70 años su segunda etapa en Kaiku, Korta anunció su intención de abandonar el remo aunque, al contrario que ahora, sin cerrarse definitivamente la puerta a continuar en caso de recibir una propuesta interesante. No tuvo que esperar demasiado. San Juan llamó a su puerta un año más tarde y el salitre que corre por sus venas hizo el reto. Recaló en la entidad pasaitarra con el curso ya empezado para dirigir a la 'Erreka' en la ARC 1 y la aventura duró temporada y media.

Cuadrilla joven

Tras cerrar esa etapa, Kaiku volvió a llamar a su puerta y el de Ortzaika terminó llevando a la 'Bizkaitarra' de vuelta a la élite. Esa tercera andadura con los sestaotarras acabó en 2023 y Korta puso rumbo a Castro donde ahora ha decidido poner punto y final a su dilatada y exitosa andadura en el mundo del remo. Nada menos que 16 banderas de La Concha como remero, patrón y entrenador jalonan su palmarés a lo que hay que sumar tres ligas e infinidad de entorchados provinciales, autonómicos y nacionales tanto en banco fijo como el móvil.

Bajo la dirección del oriotarra, Castro llegó a la última jornada liguera el pasado domingo con posibilidades de salvación -empatada a puntos con Camargo-, pero «el equipo estaba fundido»,. asegurá Korta. La 'Virgen del Carmen' simplemente fue mejor y disputará el play-off de salvación el próximo fin de semana con Hondarribia B, Hibaika y Portugalete. «Los chavales se han portado, pero nos hemos quedado sin batería, no se les puede pedir más. Estamos donde nos correspondía», reconoció sobre la pérdida de categoría.

Y es que 'La Marinera' logró plaza en la ARC 1 por la renuncia a última hora de Donostiarra y José Luis Korta, con una cuadrilla joven e inexperta, no ha podido obrar el milagro antes de decir adiós al remo.