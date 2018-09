«Con sanción o sin ella, iremos a por la bandera; el informe es inapelable» Joseba Fernández, entrenador de Bermeo-Urdaibai. / MICHELENA Joseba Fernández, entrenador de Bermeo-Urdaibai En la línea del club 'txo', su entrenador se muestra esperanzado en que se le retire la sanción: «De haber abordaje, es de Zierbena a Urdaibai» O.O.G. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 6 septiembre 2018, 09:15

Joseba Fernández (Pasai Donibane, 1974) ya sufrió una descalificación en la Bandera de La Concha de 2005, cuando era remero y entrenador de Pedreña y esperaba en el barco 'Ciudad de San Sebastián' a recoger la bandera. Esta vez confía en que prospere el recurso de su club.

- ¿En qué consiste la línea argumental del recurso de Urdaibai?

- Para nosotros es un recurso inapelable en el que intentamos demostrar que Bermeo cumplió el reglamento durante su regata, sin abordar ni perjudicar a Zierbena. Sostenemos que Eneko (Bilbao) obedeció al árbitro, pero la interpretación de la situación por parte del juez es errónea. Y por tanto, no infringimos el artículo 35 del código de regatas de la Federación Vasca, que es por el que nos aplican la sanción que recoge el 64. Hemos articulado un recurso con toda la información que hemos podido recabar, basado en el GPS, en el audio interno de la trainera, donde no se oye en ningún momento al árbitro, y en cuatro vídeos. En uno de ellos se ve que quien aborda no es Bermeo sino Zierbena, que viene por detrás. Se aprecia perfectamente que hay tres traineras enfiladas hacia la meta, y la otra, Zierbena, enfila completamente hacia el muelle o el Aquarium. Y, por tanto, pedimos que se nos devuelva el tiempo que nos otorgó el vídeo-finish, 19:26.40.

«En poco más de un minuto, Zierbena se va 40 metros a babor hasta que colisionamos»

- Pasados unos días, ya en frío, ¿qué sensación tiene de lo sucedido?

- Lo que recoge el informe pericial. Acreditamos con pruebas objetivas que la interpretación arbitral es un error, porque Eneko obedeció las indicaciones del juez en un tiempo ejecutable. No recibe indicación alguna prácticamente casi hasta el toque, y justo a continuación corrige el rumbo a babor. Lo tenemos acreditado por el GPS. Creemos que el árbitro se equivoca en la interpretación. Sobre todo, porque Zierbena no presenta reclamación alguna. Y si no lo hace, entendemos que no se siente perjudicado.

- Si el juez de mar hubiera optado por dar validez a la regata, quizá en ese caso Zierbena habría presentado una reclamación.

- No lo sé, pero en el momento del toque estamos a cinco segundos del tiempo de Hondarribia, y 150 metros después estamos a tres. No veo perjuicio por ningún lado.

- ¿Qué lectura hace de la acción?

- En los datos del GPS se ve perfectamente el cambio de rumbo de Zierbena. Durante casi seis minutos del largo de vuelta navega por la calle cinco y luego, en poco más de un minuto, cambia de rumbo prácticamente 40 metros a babor, porque llega a estar 25 metros a estribor del límite del campo. Además de eso, en el informe recogemos que en los dos largos las traineras tenían que luchar con una deriva de viento, corriente y olas de este a oeste, lo que propicia en gran medida que las traineras fueran por donde iban.

- El acta refleja que el juez indica a su patrón que vaya a babor

- En uno de los vídeos se ve lo lejos que está el juez para efectuar el aviso y que el patrón no lo recibe de manera determinante. Y en el audio de la cámara de Euskal Telebista que llevamos dentro de la trainera no se oye nada de ningún aviso. Eneko no es adivino, pero de pronto oye un barullo, gira la cabeza y entonces ve al árbitro pero justo se produce el toque. No hay tiempo material para reaccionar.

- ¿Esperaba que el jurado interviniera sin mediar una protesta por parte de Zierbena?

- No lo sé. Entendemos que Zierbena, si no reclamó, es porque no se sintió perjudicada.

- ¿Ve opciones de que les puedan levantar la sanción?

- Personalmente, lo veo complicado porque he vivido otras experiencias similares y no ha habido nada que hacer. Pero si quieren, claro que nos la pueden levantar. Lo deja claro el mismo artículo por el que nos sancionan, porque señala que aunque el toque de palas se haya producido en la calle de uno de los dos contendientes, el árbitro puede determinar que no ha tenido ninguna consecuencia y lo puede dejar pasar. Lo pone en el mismo artículo con el que nos eliminan. Sinceramente, pienso que van a tener que hilar mucho para echarnos para atrás el informe.

«Sinceramente, pienso que van a tener que hilar mucho para echar atrás nuestro informe»

- La trainera que no va por su calle lleva las de perder...

- Pero en este caso, cuando queda claro que el equipo al que descalificas no hace una variación de rumbo sino que es el otro, ¿cómo te puedes ceñir solo a que estás en la calle de uno de los dos? Es como si en el fútbol el portero, como es intocable en el área pequeña, pudiera hacer lo que le dé la gana. En el remo, tienes preferencia en tu calle, pero eso no te faculta para hacer lo que te dé la gana. Si llegamos a eso, el precedentes sería muy peligroso.

- ¿Cómo está el equipo?

- No lo sé. Me coges ahora -ayer por la tarde- conduciendo a Bermeo. Desde el domingo no he estado con los remeros. Pero no tengo duda de que estaremos listos para la pelea. Estos días entrenamos en Bermeo y el sábado lo haremos en Donostia.

- ¿Si no les levantan la sanción mantendrán el plan?

- Sí. Independientemente de la desventaja con la que partamos, iremos a por la bandera.