Remo Hondarribia y Orio vuelan hasta Londres para «soltar adrenalina» A Londres. El ocho de Hondarribia afronta uno de sus últimos entrenamientos en el río Bidasoa. / HAE Ambos clubes regresan nueve años después a la prestigiosa regata de ocho con timonel The Heart of the River Race, en el río Támesis OSKAR ORTIZ DE GUINEA Viernes, 29 marzo 2019, 08:48

Es pura adrenalina». Así define Jon Salsamendi, entrenador de Orio, la regata The River Heart of the River Race, que tendrá lugar mañana en aguas del Támesis a su paso por Londres, con la participación de los aguiluchos y Hondarribia. Curiosamente, ambos clubes afrontan su sexta participación nueve años después de la última, en la que se clasificaron 19º y 20º, respectivamente.

Basta con un mínimo de imaginación para comprender las palabras del técnico oriotarra sobre el desarrollo de esta prestigiosa regata de ocho con timonel, que termina siendo una locura. Porque sobre un recorrido de 6.000 metros entre Mortlake y el puente de Putney -mismo recorrido pero en sentido contrario del histórico desafío entre Oxford y Cambridge-, más de 300 botes irán tomando la salida en intervalos de diez segundos. Todos con la misma intención de enfilar por el surco en el que la corriente del río sea más favorable, una lucha por la posición que se encarniza en los doblajes entre embarcaciones, que son habituales a lo largo de los alrededor de 17-18 minutos de esfuerzo. «La clave es acertar en todo y tener suerte», resume Salsamendi. Casi nada.

Orio Marxel Aldai, Alexander Esteban, Josu Ostolaza, Oihan Gozategi, Odei Arrizabalaga, Fernando Valenciaga, Leandro Salvagno, Imanol Garmendia y Ugaitz Mendizabal de timonel. Saldrá en el puesto 44º. Hondarribia Gorka Egiazu, Julen Castrillón, Beñat Egiazu, Meltxor y Beñat Amunarriz, Gorka Sánchez, Beñat Rekarte, Iñigo Sagarzazu y Lur Alkain de timonel. Partirá en el puesto 45º.

Pocos no británicos conocerán como el oriotarra los entresijos de una regata en la que ha bogado en ocho ocasiones, tres con Orio (2003-2005) y cinco con Astillero (2008-2012). En el club cántabro fue cuarto, quinto, cuarto, sexto y duodécimo. En 2008 y 2009 se llevaron el Trofeo Overseas al mejor ocho de fuera de Gran Bretaña.

Orio ensaya hoy en Londres

Los dos representantes vascos -junto al Aviron Bayonnais- en Londres compartieron el envío de sus botes el miércoles en un ferry desde Santander. Sus tripulaciones viajan por separado. La de Orio partió ayer -salvo Imanol Garmendia, que volará hoy junto al presidente- desde Loiu para poder entrenarse hoy en el Támesis. «Regresaremos el domingo, así que tras la regata tendremos tiempo de hacer turismo. Hasta entonces, vamos a centrarnos en hacerlo lo mejor posible, aun sabiendo que habrá mucho nivel y que hará falta suerte», señala Salsamendi, que hoy ocupará la plaza de Garmendia. El donostiarra participará en el ensayo matinal de mañana antes de la regata, en la que Orio tiene como mejor resultado el 19º de 2010.

Hondarribia cumple 50 años

A tenor de sus últimas actuaciones, Orio -campeón de Gipuzkoa y Euskadi de larga distancia- parte con más opciones que Hondarribia, que se desplaza esta tarde de Biarritz. Mikel Orbañanos ha renovado en gran medida un ocho que también se ha prodigado menos que otras campañas. «La temporada de traineras cada vez te pone más difícil trabajar con el ocho», explica Joxemi Elduayen, presidente de Hondarribia, que en 2008 alcanzó su techo en Londres, 15º.

«No vamos con la misma ambición de otras veces -apunta Elduayen-, en las que fuimos mejor preparados. Pero este año el club cumple 50 años -además de afrontar un proceso electoral igual que Orio- y hemos querido estar en esta cita tan significativa del banco móvil, una modalidad a la que seguimos dando mucha importancia en la formación de las categorías inferiores, que son la base del futuro».