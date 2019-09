Remo Hondarribia, Ondarroa, Zumaia e Hibaika, las traineras con más cantera a bordo Zierbena, Urdaibai y Donostiarra presentaron en la primera jornada unas alineaciones sin el cupo de tres canteranos que obliga la ACT O.O.G. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 6 septiembre 2019, 08:06

La Bandera de La Concha es la gran cita de la temporada. Y como tal, entrenadores y entrenadoras presentan las que consideran son las mejores alineaciones para rendir al mejor nivel en cada jornada. Un simple análisis confirma que no es fácil competir solo con los deportistas forjados en cada club. De hecho, solo cuatro de las dieciséis traineras -Hondarribia y Ondarroa en hombres, y Zumaia e Hibaika en mujeres- registraron en la primera jornada una mayoría de canteranos: nueve en el caso de la Ama Guadalupekoa, la Antiguako Ama y la Madalen, y catorce -la totalidad del equipo- la Telmo Deun.

San Juan se queda en la mitad con siete bateleras, en una categoría femenina en la que Arraun Lagunak, Donostiarra, Hondarribia y Orio tuvieron cinco. Náutico de Riveira, creado hace cinco años, tuvo solo dos, motivo por el que este verano no ha competido en la Liga Galega, que desde este año tres canteranas y un mínimo de propias similar a los hombres, que en el caso de las ligas vascas se ha instaurado de manera más progresiva.

Los datos se refieren solo a canteranos en la embarcación de su club de origen. Hay entidades con más miembros de su casa en otros botes. Sobresalen Orio, que tenía seis aguiluchas en San Juan y dos en Donostiarra; Hibaika, tres en Hondarribia y una en Orio; Tolosaldea y Ondarroa, otras cuatro; Ilunbe, tres...

Entre los equipos masculinos, tras los nueve canteranos de Hondarribia y Ondarroa figuran los seis de Orio. Más lejos se encuentran Kaiku y Santurtzi, que se quedaron en cuatro remeros forjados en sus aguas.

Por su parte, Donostiarra, Urdaibai y Zierbena presentaron combinaciones que no podrían alinear en la Liga Eusko Label al no alcanzar el mínimo de tres canteranos. En el bote galipo solo hubo uno, por dos en la Bou Bizkaia y la Torrekua II, ambos procedentes de Ur Kirolak (Iván López y Arkaitz Díaz), dado que Niko Yurramendi ya no computa como tal al proceder de Donostia Arraun Lagunak.