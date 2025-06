Nagore Arruti, la presidenta de la Enbata tanto en categoría femenina como masculina, afronta un nuevo inicio de temporada con ambición e ilusión. La trainera ... femenina ocupa la primera plaza, y es que no ha podido comenzar la liga ETE de mejor manera: dos regatas y dos banderas. La embarcación se impuso por partida doble a San Juan el pasado fin de semana, primero en Astillero y después en Donibane, en una regata que se decidió con la ayuda del vídeo finish. Por otro lado, la trainera masculina cierra el Top-5 de la clasificación liguera, tras cumplir en Astillero y Pasaia, en un inicio de la liga ARC-1 que promete ser muy igualado.

– Dos regatas y dos banderas en este inicio de la liga ETE.

– Han arrancado la temporada de manera espectacular. Estamos muy contentas con ellas. Veníamos de hacer muy buenas regatas en el Campeonato de Euskadi y España por lo que sabíamos que teníamos nivel para dar la talla en este inicio de campaña. La embarcación masculina lo tuvo muy difícil. Santurtzi es un claro candidato para estar en los puestos de arriba y así lo ha demostrado. De todos modos, la liga es muy larga.

– ¿Cómo se vivió ese final apretado con San Juan separados por 15 centésimas en Pasaia?

– Ninguno de los presentes sabía quién había ganado. Hubo mucha tensión en ese final de regata, teníamos todas el corazón parado. Tuvimos que esperar al vídeo finish. El hecho de ver cómo fueron capaces de aguantar y tirar hasta el final fue un orgullo. Celebramos mucho esa segunda bandera del fin de semana.

– ¿Cómo ve la plantilla de ambas embarcaciones?

– Este año se ha hecho un gran trabajo en la pretemporada. Las dos traineras han preparado muy bien la temporada y saben cuál es su función. Tenemos grandes expectativas, pero siempre hay que tener los pies en la tierra. La Enbata masculina tiene grandes remeros. Este año hay bastantes caras nuevas en el primer equipo, y estamos seguros de que, con Gaizka Garmendia como patrón, la embarcación dará todo lo posible en cada regata. La trainera femenina ha hecho un trabajo en invierno muy bueno. Creo que llegan muy preparadas a este inicio de temporada.

– ¿Qué embarcaciones serán las rivales a batir?

– Lo que está claro es que las dos competiciones van a estar muy igualadas. Todos los equipos han llegado en muy buena forma. Eso sí, en muchas ocasiones, en el remo, la calle y el mar pueden ser un factor decisivo. En el cuadro femenino, las embarcaciones que habrá que seguir muy de cerca son la de San Juan y la de Deusto. Creo que ambas son las traineras a vigilar. Y en la ARC-1, Santurtzi está muy fuerte.

– Próximas paradas San Juan de Luz y Portugalete.

– Cada fin de semana se parte de cero. En todas las pruebas hay que hacer un 'reset', poner los pies en la tierra y saber que hay mucho en juego. Primero será en Donibane Lohitzune y después en Portugalete, dos pruebas en las que habrá que darlo todo para seguir enganchados en este inicio de liga.

– ¿Aspiraciones en esta temporada?

– Todos y todas queremos llegar con posibilidades al tramo final. Esta claro que el objetivo tiene que ser entrar en los playoff con las dos embarcaciones pero no será fácil. Lo que queremos es pelear en cada prueba y ofrecer una buena imagen del equipo.

– ¿Cómo es llevar la presidencia del club?

– Llevo poco tiempo en el cargo. Cogí la presidencia hace apenas un año y Jon Artola, el anterior presidente, me está ayudando mucho. Es un referente en el pueblo y se podría decir que todavía estamos en un momento de transición. Él no se ha desvinculado por completo, me está echando una mano en todo lo que puede. Es un cargo muy bonito en el que también hay que trabajar mucho, pero ver regatas como la del fin de semana pasado, en la que ves cómo las chicas lo dan todo y se llevan la bandera, enorgullece un montón. Es situaciones como esa ves que el trabajo tiene recompensa.

– ¿El papel de los patrocinadores es fundamental verdad?

– Siempre son importantes. Contamos con la ayuda del Ayuntamiento y también con la colaboración de varios patrocinadores. Es fundamental el papel que cumplen, pero es cierto que nunca es suficiente. Gracias a ellos tenemos material nuevo y ayudas para todo el tema del transporte. Desde el club les agradecemos todo el apoyo que nos dan y también el esfuerzo que hacen por que las dos embarcaciones salgan adelante.

– ¿Cómo ve el apoyo de la afición hacia el equipo?

– Siempre generan un ambientazo. En cada prueba hay aficionados de Zarautz que empujan a las embarcaciones desde tierra. Para los remeros y remeras, el hecho de que haya gente apoyándoles supone un estímulo. Todo el pueblo está volcado con la Enbata, y espero que así sea hasta el final de la temporada. Quiero ver banderas de color azul colgadas en los balcones de las casas. Esperamos todo el apoyo de la afición este próximo fin de semana en Donibane Lohitzune y Portugalete.