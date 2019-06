Remo Donostiarra saca pecho pero Urdaibai gana en Mutriku Donostiarra, Urdaibai y Hondarribia, en una ciaboga, ayer en Mutriku. / JOSÉ MARI LÓPEZ Los de Kaiarriba lucharon por la bandera hasta las últimas paladas y no lograron el triunfo por un solo segundo O. TORO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 2 junio 2019, 08:38

Siempre dicen los tests veraniegos no son más que eso, tests, pero a solo tres semanas para que comience la Eusko Label Liga, lo que sucede en el agua empieza a cobrar importancia. Ayer se disputó en Mutriku la 'Mutrikuko XX. Bandera' con varios de los botes más importantes del Cantábrico y Urdaibai se hizo con el primer puesto, pero lo consiguió con poco más de un segundo de ventaja sobre la Donostiarraa, que fue la sensación de la tarde. En tercera posición entró Hondarribia, pero ya a trece segundos.

Vizcaínos y hondarribiarras fueron los que se pusieron en cabeza en el primer largo, con Kaiarriba vigilando de cerca, pero según fueron pasando los minutos, los entrenados por Igor Makazaga le tomaron la delantera a la Ama Guadalupekoa y pelearon hasta las últimas paladas con los de Bermeo. Las olas fueron determinantes, Urdaibai salió beneficiado en esa suerte y se hizo con el trapo.

1. Urdaibai 19:50.85 2 Donostiarra a 1.04 3 Hondarribia a 13,08 4 Ondarroa a 21.69 5 Sanpedrotarra a 42.40 6 Isuntza a 43.71 7 Zarautz a 53.12 8 Pasai Donibane a 55.51 9. Orio 'B' a 1:04.96 10. Getaria a 1:07.44 11. Arkote a 1:13.70 12. Getxo a 1:15.69 13. Zumaia a 1:25.31 14. Lapurdi a 1:51.49 15. Mutriku a 2:39.79

El resultado fue tan justo, finalmente solo 1.04 segundos de diferencia, que las dos embarcaciones tuvieron que esperar al veredicto de los jueces porque desde el agua no habían sido capaces de saber quién había logrado la victoria.

Makazaga comentaba tras la regata en Mutriku que «estamos muy contentos con el trabajo que hemos realizado. En algún momento nos hemos visto que cogiendo un par de olas podíamos ganar, pero al final ha sido Urdaibai quien se ha llevado la bandera. Quizá hemos pagado que al principio no hemos estado muy bien y hemos perdido algunos segundos. Aun así, para nosotros es muy importante haberle metido más de veinte segundos a Ondarroa y más de cuarenta a San Pedro».

El entrenador también quiso subrayar que «sabemos que estamos en pretemporada y que no había puntos en juego, pero estos tests son importantes. Me he quedado a gusto porque la trainera ha ido muy bien en la segunda parte de la regata».

Preguntado por cómo está su cuadrilla para al inicio de la ACT, el próximo sábado 22 en Bilbao, explicó que «solo quedan tres semanas para confirmar el trabajo hecho en invierno. Nos gustaría mejorar los resultados del año pasado y estar entre los cinco o seis primeros».

Tras la batalla en Mutriku, la cita para hoy (11.30 horas) será en Ondarroa con la VIII Bandera Antiguako Ama. Se darán cita 23 embarcaciones masculinas y doce femeninas, que se medirán en la modalidad de contrarreloj. Entre las mujeres, destacan los cuatro botes Liga Euskotren, Donostia Arraun Lagunak, Donostiarra, Hondarribia y Orio.

Trainerillas

En el campeonato de España de trai-nerillas, que se está disputando en Meira y Moaña, los juveniles de San Juan se han clasificado para la final de hoy.