Remo Donostiarra logra en Lekeitio su tercer triunfo, por delante de Deusto O.O.G. Domingo, 29 julio 2018, 11:47

Sí, no, sí, no, sí. No es el deshoje de ninguna margarita, sino la trayectoria de Donostiarra en la Liga ETE, donde las remeras de Iñaki Mendizabal acostumbran a ganar las jornadas impares. Ayer, en la quinta del curso, les 'tocó' vencer en la II Bandera El Correo, disputada en aguas de Lekeitio, tras alejar en tres segundos a Deusto.

La Torrekua marcó el segundo mejor tiempo en la ciaboga, a tres segundos de Kaiku y con cuatro de renta sobre la Tomatera, que se mantuvieron en la meta. Hibaika acabó en tercer lugar a 12 segundos, por delante de Kaiku y Tolosaldea. Las de 'Koteli' Pérez superaron por poco más de un segundo a Hernani, que marcó el cuarto tiempo en la ciaboga, a diez segundos de Kaiku.