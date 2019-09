Remo «La Concha debe tener los mejores profesionales» «Sin ánimo de criticar», Salsamendi reclama que «la mejor regata debe distinguirse en todas las áreas organizativas, jueces y antidopaje» O.O.G. SAN SEBASTIÁN. Jueves, 5 septiembre 2019, 07:47

«Estamos ya más cerca de la segunda jornada que de la primera, y ya no queremos mirar mucho atrás», advierte Jon Salsamendi. Sin embargo, en la mente del técnico aguilucho da vueltas el duelo que su trainera mantuvo con Santurtzi durante casi todo el largo de vuelta.

«El juez no señaló nada y no vamos a reclamar nada ahora -puntualiza-. Pero la Federación Vasca junto con el estamento arbitral modificó en abril algunos cambios en su código de regatas. En concreto, lo que antes se consideraba abordaje, ahora tiene una definición más amplia, como sucede en la ACT. El artículo 46 del código de regatas ahora distingue abordaje, de estorbada o invasión de calle. Y si el domingo no hubo invasión de calle por parte de Santurtzi, no sé cuándo se va a considerar».

Reconoce que «se nos podrá criticar a nosotros y Santurtzi por esa acción», pero considera que «no se aplicó bien el reglamento en cuanto a lo que fue una invasión». En ese sentido, señala «no digo que los del domingo no lo fueran, pero la mejor regata debe contar con los mejores jueces, tanto los que están en el agua como en la mesa. Y deben tener toda la confianza del mundo para hacer valer el reglamento».

El aguilucho reivindica que la Bandera de La Concha «debe distinguirse en todos los ámbitos organizativos. Todos tratamos de dar lo mejor de nosotros en esta regata y la organización debe esforzarse en ser la mejor. Me refiero también a que quienes designan los jueces, deben decidir que vengan los mejores. Y los controles antidopaje deben ser lo más exhaustivos posibles y los deben hacer los mejores. Ya sé que la Agencia Estatal Antidopaje puede actuar de oficio, pero esta labor se ha designado a la Agencia Vasca. Yo he solicitado su presencia a la agencia estatal. Les escribí el año pasado y también lo he hecho en este, además de a la organización».

Salsamendi niega su «ánimo de criticar a nadie. Pero hay detalles que son mejorables y todos agradeceríamos la confianza de saber que estamos ante los mejores».