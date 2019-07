Remo «Los chavales ahora sí creen que pueden ganar una regata» La Bantxa de Donostiarra B logró el domingo su mejor clasificación de la temporada, al quedar a 30 centésimas de la bandera. / LOBO ALTUNA Donostiarra B se quedó el domingo a 30 centésimas de la bandera en Pasaia, igualando el resultado de Hondarribia B en 2006 en Santurtzi ante Getaria OSKAR ORTIZ DE GUINEA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 24 julio 2019, 07:29

Donostiarra B se quedó a 30 centésimas de ganar la Bandera Errenteria Hiria. Les remontó Deusto-Bilbao en el último largo por esa desventaja tan ínfima. Se han ganado regatas por menos, es cierto. Pero solo en una ocasión la segunda trainera de un club había estado tan cerca de vencer en la Liga ARC-1. Fue en la segunda jornada de la primera edición de esta competición, cuando Hondarribia B se clasificó también a 30 centésimas de Getaria.

Curiosamente, la Ama Guadalupekoa acabó la temporada como colista, pero aquel 15 de julio supo exprimir desde la primera tanda una calle uno que también lanzó a la Esperantza en la siguiente serie. Las condiciones del campo de Portugalete variaron algo para la tercera tanda, y San Pedro, Santurtzi, Ondarroa e Isuntza no mejoraron a Getaria, que entonces mantenía un convenio con Orio y ejercía de filial. Sus técnicos eran Tito Mancilla y Ángel Odriozola y remaron jóvenes como Iñigo Mujika, Aritz Etxebeste, Aitor Olaskoaga o el actual remero y preparador de San Pedro, Mikel Arostegi. Aquel bote lograría otra victoria en Ondarroa, pero Orio B no surgió hasta 2008, cuando Getaria optó por hacer carrera en solitario.

El domingo no hubo diferencias de calles en Pasaia, porque las doce traineras bogaron contrarreloj por el mismo andén. Donostiarra B, además, lo hizo en segunda tanda, con las seis mejores. «Salimos en el centro de la serie, por lo que tendríamos las mismas condiciones que las que salieron un minuto antes o después. Así que pienso que se vio el verdadero nivel del bote», opina su técnico, Rufo Urtizberea. «Los chavales -añade- están haciendo un gran trabajo y estoy superorgulloso de su comportamiento. En un filial, como no puedes ascender, es fácil que alguno se despiste durante el verano y se deje llevar. No es el caso. La plantilla está muy centrada».

La Bantxa llegó a soñar con la victoria. En la última ciaboga llevaba casi siete segundos de ventaja sobre Deusto. «En todas las referencias fuimos por delante», recuerda Urtizberea. Sin embargo, entre un par de olas que la Tomatera supo coger en la bocana y que Donostiarra «igual no acertamos a rematar», la Bandera Errenteria Hiria voló para Bilbao.

Urtizberea cumple su segundo año en Donostiarra B, a la que ascendió el verano pasado tras ganar la ARC-2, mismo éxito que ya logró con Oiartzun, que entonces mantenía un convenio con San Juan. «En un equipo de formación, el objetivo no es ganar regatas, sino preparar a los remeros para el primer equipo. Durante el invierno los dos equipos entrenaron juntos, y ya veíamos que el B iba muy rápido. Pero a los remeros, al ser nuevos en la categoría, ha costado convencerles de que podíamos estar donde estamos, en la tanda de honor. Para incentivarles, les decía que eran capaces de ganar una bandera. En Pasaia lo comprobaron y ahora lo creen así».

En la clasificación general, Zarautz-Babyauto y Deusto han tomado «ya mucha ventaja» con miras al play-off, pero Donostiarra B les va a vigilar de cerca. «Si se descuidan, un día, queremos estar ahí».