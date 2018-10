Remo Carlos Rodríguez sustituye a Korta al frente de Kaiku José Luis Korta, el pasado septiembre en Donostia. / ARIZMENDI Se acaba tras once años la segunda etapa en Sestao del técnico de Ortzaika, que se ofrece en el mercado pero tampoco descarta una temporada sabática OSKAR ORTIZ DE GUINEA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 3 octubre 2018, 07:32

José Luis Korta no seguirá en Sestao la próxima temporada. La Sociedad Deportiva de Remo Kaiku, que desde el pasado 7 de septiembre preside Amador Antón, ha decidido dar un giro de timón al prescindir del técnico de Ortzaika, al que ha reemplazado con el remero cántabro Carlos Rodríguez. «Desde la nueva junta directiva hemos iniciado un proyecto de cuatro años y entendíamos que debíamos hacer una apuesta de futuro, aunque no tenemos más que palabras de agradecimiento hacia José Luis», explica el presidente.

Desde que Antón fue elegido por los socios kaikutarras con 178 votos, la continuidad de Korta estaba en el aire, dado que el oriotarra era el técnico elegido por el otro candidato, Pedro Mari Abando, que recibió 136 sufragios. En un principio, Antón no le cerró las puertas a Korta, para quien habían valorado otras funciones en el organigrama verdinegro. Incluso, le ha llegado a consultar su opinión a la hora de elegir entre las distintas alternativas barajadas para sustituirle.

Sin embargo, tras un periodo de reflexión junto a sus directivos, a última hora de la tarde del lunes el presidente le comunicó a su ya exentrenador que no seguiría en el club. «Korta es parte de la historia de Kaiku -señala Antón-. Es genio y figura, y siempre va a tener las puertas abiertas. Pero todos sabemos de su fuerte temperamento, su actitud y el extremo al que lleva su trabajo. Sería complicado desempeñar un rol secundario, viendo ejercer a otro entrenador al frente de la trainera. Ha sido una decisión muy madurada y consensuada, y creemos también que será acertada».

La misma noche del lunes, Korta comunicó su adiós a algunos de los miembros de su plantilla. Camino de los 70 años -los cumplirá en abril-, el oriotarra no descarta nada sobre su futuro inmediato. «Si me llega alguna propuesta interesante, la valoraré», apunta. Pero también desliza que «voy teniendo ganas de coger vacaciones», tal como aseguró en septiembre en una entrevista en este periódico: «Tengo una deuda de vacaciones con mi mujer. A ver si la cumplo».

Competir en yolas

Ya entonces, el guipuzcoano mostró dudas sobre su posible continuidad en Kaiku en el caso de que Antón fuera elegido por la masa social sestaoarra. «No tendría ningún problema en trabajar con los chavales más jóvenes. Me gusta entrenar, pero si no me quieren también tengo otras aficiones». De momento, piensa en la temporada de caza. «No soy de estarme quieto en casa y es bueno parar de golpe. Si tengo tiempo, seguiré remando». Dotado siempre de una gran capacidad física, ya medita ponerse a punto para competir incluso en yolas.

Korta llegó a Kaiku en 2008, cuando la trainera estaba en la Liga ARC. Tras ascender a la Bizkaitarra a la ACT, la guio a lograr tres coronas (2011, 2012 y 2013) y dos banderas de La Concha (2009 y 2012).

No le importaría iniciar otro proyecto desde abajo. «Ya lo hice cuando dejé un Orio campeón en 1997 para irme a Castro, en la ARC. Tras ganarlo todo, fui a Kaiku. Podría ser bonito ayudar a crecer a otro club». Antes de su segunda etapa 'aguilucha' (1991-1997), remó y dirigió a Lasarte-Michelín (1973-1975), Kaiku (1976-1987) y Zierbena (1988-1990), el único club con el que no ganó ninguna de sus 16 'conchas'.