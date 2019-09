Bandera de La Concha «Las victorias nos saben el doble y las derrotas, la mitad» Joritz y Aitor Etxeberria posan con sus camisetas de Orio y Apalategui en Igeldo. / J.M. López Los hermanos Joritz y Aitor Etxeberria comparten alegrías y sufrimiento en dos deportes muy diferentes, el remo y el atletismo IMANOL ARRUTI Sábado, 7 septiembre 2019, 09:00

Joritz Etxeberria (Igeldo, 30 años) cumple su cuarta temporada en la plantilla de Orio Babyauto, tras estar previamente en San Pedro. El Igeldotarra ha conseguido 13 banderas (ha remado en 10 de ellas) en la Liga Eusko Label, además de la Bandera de La Concha de 2017, y está a punto de conseguir su primera Liga. Su hermano Aitor, dos años menor, es un atleta que forma parte del equipo Deportes Apalategui y ha estado este año en la selección de Euskadi de cross y pista. Sus marcas más destacadas están entre las mejores de Euskadi (3:54.001 en 500 metros, 14:41 en 5.000 metros y 30:54 en 10.000). Dos hermanos deportistas que se apoyan mutuamente.

- ¿Como empezaron en el deporte?

- Aitor: Siempre hemos sido muy deportistas, hemos practicado todo tipo de deportes desde pequeños. Pelota, fútbol... pero nunca nos habíamos tomado en serio ninguno de ellos pese a ser muy competitivos siempre.

- Joritz: Empezamos a remar juntos en 2011 en San Pedro. Siempre hemos sido de Orio, pero mi primo y unos amigos ya remaban en San Pedro y tomamos la decisión de empezar con ellos a remar. Yo tenía 22 años y mi hermano 20. El remo era un deporte más de esa lista, no pensábamos en llegar a ser profesionales, pero poco a poco me fui enganchando a este deporte.

Joritz Etxeberria, remero de Orio. / J.M. López

- En ese momento toman decisiones diferentes...

- Aitor: En 2013, con 22 años, estaba remando en San Pedro B y veía complicada la oportunidad de ascender al primer equipo. Ese momento de dudas coincidió con una prueba de esfuerzo de todo el equipo con Ricardo Jiménez, médico y preparador físico de algunos de los mejores fondistas vascos y mi actual entrenador. Después de las pruebas me dijo que tenía buenos resultados para el atletismo y decidí participar en la Behobia-San Sebastián. Hice una marca de 1 hora y 12 minutos sin apenas prepararme y me di cuenta de que podría tener futuro en el atletismo. Dejé el remo y decidí comenzar con ello.

- Joritz: Tras dos años en el B me dieron la oportunidad de subir al primer equipo y en la tercera temporada en el club pasé a formar parte de la primera plantilla. Estuve dos años en el primer equipo y con ellos cumplí uno de mis sueños desde que empecé en el remo, participar en una Bandera de La Concha. En 2016, Aizperro pasó de ser entrenador de San Pedro a serlo en Orio y me llevó con el. Aizperro estuvo un año y esta es mi tercera temporada con Salsamendi y mi cuarta temporada en Orio.

- ¿Cómo ha sido su relación en el ámbito deportivo desde pequeños?

- Aitor: Mi hermano ha sido fundamental para mí. Siendo el hermano pequeño casi siempre me tocaba perder, pero eso me ha hecho mejorar mucho. Cuando practicaba con gente de mi edad notaba mucho la diferencia.

- Joritz: Para mí también ha sido muy importante. Los dos somos muy competitivos y yo no le dejaba que me ganara en nada. Eso ha hecho que yo no pueda bajar el listón, ya que él aprendía muy rápido. De hecho, a día de hoy todavía no me ha ganado corriendo, lo dejé cuando veía que me podía superar (risas).

Aitor Etxeberria, atleta de Deportes Apalategui. / J.M. López

- Supongo que esa relación a día de hoy ha cambiado...

- Sí, totalmente. Ahora lo pasamos peor cuando compite el otro que cuando competimos nosotros mismos. Cuando gana uno, ganamos los dos y cuando pierde uno, el otro le apoya. Por lo que las victorias nos saben el doble y las derrotas, la mitad.

-¿Cómo compaginan el deporte con el trabajo?

-Por la mañana trabajamos (Aitor es profesor y Joritz ingeniero) y entrenamos al anochecer. Nos gusta nuestro trabajo y entrenar no es un sacrificio para nosotros. Lo pasamos peor por otros motivos como el no poder hacer demasiados planes con nuestros amigos en mitad de la temporada.

- ¿Qué esperan de su futuro inmediato en lo deportivo?

-Aitor: Creo que mi mejor nivel todavía está por llegar. Uno de mis objetivos es hacer un buen papel en la Behobia, pienso que puedo estar entre los primeros. Además, me gustaría bajar de 30 minutos en la prueba de 10 km.

Joritz: Para mí lo importante es seguir disfrutando del remo en un buen ambiente. Por suerte ahora en Orio tenemos uno muy bueno y además estamos ganando. La liga está muy bien encaminada y La Concha sería un gran remate a la temporada.

- Hondarribia se está mostrando muy fuerte...

- Joritz: Sí, están demostrando que en los días importantes funcionan bien. Pese a ello, soy optimista. Estoy seguro de que si damos nuestro mejor nivel podemos recuperar el tiempo que perdimos el pasado domingo. Tampoco tenemos que olvidarnos de Santurtzi, ha hecho muy buenas regatas y la 'pelea' de la primera jornada nos perjudicó a ambas traineras.

-Aitor: Estoy seguro de que remontarán. Mi hermano tiene 'flor' en los días importantes.