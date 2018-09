Bandera de La Concha Urdaibai impugna el resultado de la Bandera de La Concha tras ser desestimado su recurso El entrenador de Urdaibai, Joseba Fernández -segundo por la izquierda- y sus remeros agradecen a la afición su apoyo ayer en Bermeo. / IGNACIO PÉREZ El Comité entiende que «no puede reinterpretar una decisión arbitral de carácter técnico» y el club vizcaíno prevé acudir a la Justicia ordinaria. Ve reducida la sanción en 15 segundos y partirá a 34.44 de Zierbena y a 33.58 de Hondarribia OSKAR ORTIZ DE GUINEA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 8 septiembre 2018, 09:11

El Comité de Competición de la Bandera de La Conchadesestimó ayer el recurso presentado el miércoles por Urdaibai tras el toque de palas registrado en la primera tanda de la regata. En una decisión salomónica que no satisfizo en Bermeo, corrige la sanción al otorgarle el mismo tiempo del último clasificado (San Pedro) pero sin los 15 segundos adicionales que había determinado el jurado. Así, la Bou Bizkaia saldrá mañana en la primera tanda junto a Orio, Donostiarra y San Pedro, con una desventaja respecto a Zierbena de 34.44 segundos en lugar de 49.44, y de 33.58 en referencia a Hondarribia.

Ante su disconformidad con la resolución, el club que preside Agustín Aranburu decidió ayer impugnar el resultado final de la regata, en conformidad al artículo 13 de las bases de la Bandera de La Concha, y remitió un escrito a tal efecto a la organización, Donostia Kultura Festak. Asimismo, la semana que viene prevé recurrir a la Justicia ordinaria. En caso de prosperar su denuncia, espera que se le mantenga el tiempo que invirtió el domingo, de 19:26.40, a veinte centésimas de Zierbena. En este caso, cabría la posibilidad de que la identidad de la trainera ganadora se conozca finalmente en los tribunales.

Domingo El jurado de la Bandera de La Concha sanciona a Urdaibai por su toque de palas con Zierbena. Le aplican el artículo 64 del reglamento y le dan el tiempo del último más 15 segundos. Miércoles mañana Al límite del plazo de 72 horas, Urdaibai recurre ante Donostia Festak. Miércoles tarde El Comité de Competición estudia el recurso. Viernes mañana Donostia Festak hace pública la resolución de desestimar el recurso de Bermeo pero corrige la sanción y resta los 15 segundos, al confirmar que la del domingo fue una regata final y no una clasificatoria. Viernes tarde Urdaibai remite a Donostia Festak una impugnación al resultado final de la regata.

Tras visionar los cuatro vídeos presentados por Urdaibai en los que se recogen las imágenes del toque de palas con Zierbena, la advertencia lejana del juez al patrón bermeotarra, Eneko Bilbao, y los rumbos que mantenían las dos traineras implicadas, así como el audio interno de la Bou Bizkaia más un informe pericial que reconstruía los hechos; el Comité de Competición optó por rechazar el recurso.

Este organismo está formado por cuatro personas: los presidentes de las federaciones vasca y guipuzcoana, Ramón Alkain y Maixabel Diago, respectivamente, la secretaria de este último organismo, Teresa Ortega; y María Jesús Torres, en calidad de directora técnica de Donostia Kultura Festak.

En su resolución, dada a conocer ayer por la mañana aunque está fechada el miércoles día 5, consideran que no están facultados para «rearbitrar» una prueba validada por el jurado para «enjuiciar si los hechos causaron o no perjuicio a una de las embarcaciones o a las dos, o si son o no constitutivos de abordaje».

Tampoco les correspondería «sustituir la labor técnica de valoración de las actuaciones arbitrales realizadas, ni revisar los parámetros aplicados, siendo la decisión de carácter técnico inamovible».

El comité señala en su fallo que el club bermeotarra busca «que se realice un 'rearbitraje' de la regata», al solicitar «la anulación de la sanción impuesta por el jurado, la corrección del error arbitral» y, en consecuencia, la clasificación de su trainera «con el único cómputo del tiempo obtenido por él en la regata», que fue de 19:26.40, según registró el vídeo-finish.

Corrección «de oficio»

Pese a la desestimación del informe de Urdaibai, el Comité de Competición sí observa un error en la aplicación de la sanción impuesta a los vizcaínos. Se refiere al artículo 64 del código de regatas de la Federación Vasca, en el que se recoge la sanción a ejecutar en caso de un choque de palas. Así, el jurado le aplicó por este motivo el tiempo del último clasificado de la primera jornada (el 20:00.64 realizado por la Libia de San Pedro) más una penalización adicional de 15 segundos. Sin embargo, el comité «interpreta» que este castigo corresponde solo a las regatas clasificatorias y no a finales, como son las dos jornadas de La Concha, tal como se señala en los artículos 1 y 11 de las bases de la competición donostiarra.

Por lo tanto, la sanción correcta sería simplemente «relegar» a Bermeo «al último puesto de la clasificación de la prueba, si bien con el tiempo del último», según recoge el fallo. En este punto, el comité actúa de oficio para «subsanar el error cometido» por el jurado al aplicar el reglamento, dado que no era algo que figurara entre las reivindicaciones de Urdaibai.

Las funciones del Comité

El Comité de Competición se creó en 2014, a raíz de los acontecimientos vividos en la edición de 2013, tras otro toque de palas en la calle cuatro y también poco antes de llegar a la isla en el largo de vuelta. Las protagonistas fueron las tripulaciones de Urdaibai y Hondarribia, dueña de la calle. Entonces, los jueces dieron por válida la regata e hicieron pública una clasificación oficial que daba el triunfo a Urdaibai, al entender que el toque de palas no había tenido incidencia en el resultado final. Sin embargo, tras una impugnación de Hondarribia al término de la prueba, la Bou Bizkaia fue descalificada y el triunfo fue para la Ama Guadalupekoa.

Aranburu se preguntó ayer «por qué entonces se rearbitró la regata y ahora no», cuando este comité «debería estar para solucionar estas cosas. Si no puede hacerlo, ¿entonces para qué sirve?». Su entrenador, Joseba Fernández -que seguirá en 2019-, fue más allá, al cuestionar «ante quién» podrían presentar una reclamación los clubes a una decisión del jurado «si el Comité de Competición no puede hacerlo».

Por lo tanto, mañana Zierbena afrontará la segunda jornada con 86 centésimas sobre Hondarribia, 15.12 a Santurtzi y 17.02 a Cabo, que bogarán en la tanda de honor. En la primera lo harán Orio, a 20.96; Donostiarra, a 32.98; y San Pedro y Urdaibai, a 34.44.