Bandera de La Concha Jon Unanue, remero de Urdaibai: «Nos tienen marcados para que no ganemos» Reacciones Los protagonistas de la Bandera de La Concha opinan sobre la regata y la victoria de Hondarribia BORJA OLAZABAL Lunes, 10 septiembre 2018, 01:28

Los remeros de Urdaibai no acabaron contentos en Donostia y algunos no quisieron atender a los medios, pero sí lo hizo Jon Unanue. «Hemos estado toda la semana a lo extra deportivo y no nos hemos dedicado nada a lo que teníamos que hacer, que era entrenar y trabajar en el agua. Pero hemos venido aquí, hemos pasado el día y celebraremos con nuestra afición, que siempre está con nosotros, el trabajo bien hecho». Tras dos años complicados en La Concha, contó que «la temporada pasada hicimos el récord en la primera jornada pero luego Orio nos ganó en buena lid. Se nos escapó la bandera porque otro fue mejor. Lo de este año no ha tenido nada que ver. Lo que ha pasado, la sanción que nos metieron tras la primera jornada, es un cachondeo. Cada vez tengo más claro que aquí nos tienen marcados con una equis para que no ganemos».

Borja Gómez, Patrón de Zierbena «Lo hemos dado todo y lo hemos tenido en la mano»

El patrón de Zierbena, Borja Gómez, destacó que «lo hemos tenido en la mano, pero al final Hondarribia ha sido más rápida. No nos ha valido la ventaja que teníamos del domingo pasado. Solo queda felicitar a Hondarribia, que ha sido merecedor de la bandera. Hemos dado todo lo que había, y cuando das todo lo que hay poco más hay que reprochar». Sobre la polémica suscitada en la primera jornada con Urdaibai, Gómez resaltó que «lo mismo que ellos dicen que les han sancionado, quizás ese toque nos hubiera beneficiado a nosotros. Igual perdimos el segundo que hoy nos faltaba para ganar la bandera, pero son temas de regata que los jueces tienen que entrar a valorar y yo no me voy a meter. Ellos estarán contentos seguro porque hemos perdido la bandera, pero yo sinceramente tengo la conciencia muy tranquila».

Asier Zurinaga, Patrón de Santurtzi «No hemos estado tan bien como queríamos»

El experimentado patrón Asier Zurinaga no escondió que «no hemos estado tan bien como queríamos. No hemos encontrado nuestra remada. Pero tenemos que estar contentos porque después de 23 años hemos estado en la tanda de honor y hemos acabado sextos».

Gorka Aranberrim, Patrón de Orio «Urdaibai ha sido la mejor en la Liga y en La Concha»

Gorka Aranberri aseguró que «hemos venido a limpiar la imagen de la primera jornada y creo que lo hemos conseguido. Hemos estado toda la regata a la par con Bermeo, que está siendo la mejor embarcación del verano, en la Liga y en La Concha, así que estamos muy contentos. La pena es que no hayamos podido estar en la pela por la bandera, pero tenemos que estar satisfechos con la imagen que hemos dado. Nos ha vuelto a matar lo de todo el año, que es que hemos sido irregulares, y lo que se hace durante el verano al final se refleja también en La Concha. Pero no ganar viene bien para poner los pies en el suelo y para darme cuenta que ganar aquí cuesta mucho». El patrón llegó al muelle con una camiseta de Agirretxe al cuello y explicó que «ha sido un homenaje para agradecerle todo lo que ha hecho por la Real».

Óscar Hermo, Patrón de Cabo «Es un momento único poder estar aquí»

El patrón de Cabo, Óscar Hermo, apuntó que «tenemos que disfrutar de todo esto, ha sido un momento único para nosotros estar aquí. Estoy muy satisfecho por el trabajo realizado, ha sido una regata luchada, dura y en la que hemos disfrutado».

Arkaitz Díaz Patrón de Donostiarra «Hemos dado la cara con estos grandes equipos»

El patrón de Donostiarra, Arkaitz Díaz, comentó que «hoy hemos conseguido ser quintos, y muy contentos por ello. La regata sin ser completa del todo ha sido un poco mejor que la del primer domingo. Hemos dado la cara con estos grandes equipos y estamos contentos».

Iñaki Urtubia, Remero de San Pedro «Queríamos acabar delante de Donostiarra»

Urtubia, remero de San Pedro, dijo que «estar dentro de La Concha ha sido un premio para nosotros y estamos contentos con el trabajo que hemos podido realizar durante estos dos domingos, aunque sí es verdad que queríamos acabar delante de Donostiarra».