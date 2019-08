Remo Las traineras guipuzcoanas en la clasificatoria de la Bandera de La Concha Este jueves se disputa la tanda de clasificación de la regata donostiarra OSKAR ORTIZ DE GUINEA Jueves, 29 agosto 2019, 09:07

Gonzalo Carrión Go FIt Hondarribia

Hondarribia defiende la victoria lograda el año pasado en la Bandera de La Concha tras una frenética txanpa final con Zierbena, y sus resultados avalan a la Ama Guadalupekoa como una de las grandes candidatas a alcanzar la gloria en la bahía donostiarra el domingo 8 de septiembre. «Desde las Regatas de Zarautz venimos pensando en La Concha», señala el experimentado proel hondarribiarra. La tripulación de Mikel Orbañanos se presenta «con la idea de estar en la pelea por la bandera. Para ello, hay que clasificarse hoy. Si todo va normal, deberíamos estar dentro, pero no nos confiamos porque esta tarde no podemos fallar». Junto a Orio y con permiso de Donostiarra, Hondarribia es la principal referencia guipuzcoana. «Si no ganamos, no será un fracaso, pero tenemos toda la ilusión».

Jon Larrañaga Getaria

«Remar hoy es un premio para todo el equipo. Tenemos imposible la clasificación, pero queremos pasarlo bien remando y poner la guinda a una temporada mucho mejor de lo que esperábamos. Vamos sin ninguna presión. Nos toca disfrutar».

Josu Ostolaza Orio - Babyauto

«A los equipos que aspiramos a la bandera se nos dice que la clasificatoria es un trámite. Pero hay que pasarlo. Es un día en que está prohibido despistarse. Iremos con todo el respeto del mundo a la regata y los rivales, pero confiamos en pasar».

Mikel Goenaga Mutriku

«Tenemos solo 14 remeros y uno debe ir de patrón... Así que el objetivo es que todos lleguemos bien a la regata y hagamos el mejor papel posible. Al remar en la ARC2, nos gustaría no ser últimos y acabar con la mejor sensación».

José Luis Korta San Juan

«La victoria en Bilbao nos ha venido muy bien para despedir la temporada con una alegría. En La Concha es distinto. Sabemos que es muy difícil, pero vamos sin ninguna presión y con toda la ilusión del mundo. Eso no nos va a faltar».

Urko Kortajarena San Pedro-Serkom

«Nuestra pelea es el play-off de la ACT. La clasificatoria está difícil dado que se suelen clasificar las ocho mejores de la ACT, y no estamos entre ellas. Pero sin presión, iremos a disfrutar con la ilusión de hacerlo lo mejor posible y ver qué pasa».

Gari Uranga Zarautz-Babyauto

«Tomaremos la cita de hoy como un entrenamiento fuerte con miras al play-off. Sabemos que no estamos entre los siete más fuertes, pero en una regata influyen muchos condicionantes e iremos con la ilusión de hacerlo bien por si suena la flauta».

Xabier Zulaika Zumaia

«Es la última regata del año y queremos hacerlo lo mejor posible. Somos un equipo joven y vamos con ilusión para saber dónde estamos en el ranking de las mejores traineras del momento y disfrutar de un ambiente único».