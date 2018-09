Bandera de La Concha Orio-Babyauto: Una compleja defensa del título La Concha ha visto en los últimos años verdaderas exhibiciones de la 'Ama Guadalupekoa'. / J.M. López Orio ha dejado atrás su irregularidad de comienzos de temporada, pero sabe que deberá hacer todo perfecto para repetir victoria en la Bandera de La Concha IÑAKI URBISTONDO Sábado, 1 septiembre 2018, 16:23

No serán pocos los oriotarras que todavía no han podido dejar atrás la majestuosa remontada del año pasado y a los que se les pone la carne de gallina a diario recordando semejante proeza. Aventajar en 24 segundos a Urdaibai para dar la vuelta a la tortilla en la segunda jornada y adjudicarse su 32ª Bandera de La Concha hizo aflorar todas las emociones en la localidad costera y entre los numerosos aficionados aguiluchos. Este año no va a ser nada sencillo defender el título, no digamos ya repetirlo o acercarse a la histórica fórmula, pero al menos la 'San Nikolas' ha dejado atrás la irregularidad de comienzos de temporada y sabe que estará en la pelea si consigue hacer su parte perfecta.

El presidente de Orio, Ibon Huegun, no pone paños calientes a la hora de analizar la campaña, que «ha sido más pobre de lo esperado, no lo vamos a negar». Y es que costó más de lo previsto cumplir el objetivo inicial de afianzarse en la tanda de honor de la Liga ACT: «Queríamos conseguirlo porque eso significa estar en la pelea por las banderas, pero el principio no fue el que esperábamos y tardamos unas cuantas semanas en acercarnos a los mejores y hacernos un hueco entre ellos. Fuimos un poco irregulares al inicio y lo pagamos porque el nivel de las traineras de arriba sigue siendo muy parejo, pero ha crecido. Bermeo y Hondarribia llevan tiempo ahí, nosotros nos sumamos la temporada pasada y ésta ha llegado Zierbena».

Con el trabajo bien hecho

Con todo, Huegun sostiene que también hay motivos como para ser optimistas: «Las primeras semanas de julio nos costó, pero una vez que nos metimos en la tanda de honor, hemos sido bastante regulares. Dejamos atrás nuestros problemas y hemos estado a menos de 10 segundos de bandera en muchas de las regatas. Creo que también ha habido cosas buenas», reivindica. Y es que Orio se ha apuntado dos importantes victorias esta campaña, la primera muy especial y la segunda de prestigio a pesar de no conllevar la recompensa de la Bandera de Zarautz: «Pero fue una gran victoria. Y también ganamos la Bandera de Orio por primera vez desde que estamos en la Liga ACT. Pienso que hemos demostrado que, cuando ofrecemos nuestra mejor versión, podemos estar en la pelea con los mejores».

Ibon, que considera evidente que «el trabajo que se ha hecho es muy bueno y el equipo está bien», hace especial hincapié en la relación «históricamente muy buena» que existe entre La Concha y Orio: «Es muy especial, por cercanía, historia, tradición… y somos los que más banderas tenemos, con 32. Y luego está la afición, que acude en masa todos los años. No sólo del pueblo, yo creo que hay mucha gente de Gipuzkoa que históricamente se pone la camiseta amarilla para la Bandera de La Concha. Es el color que predomina en los últimos años tanto en el muelle como en el Paseo Nuevo. Para Orio son fines de semana muy especiales», recuerda.

La ilusión por repetir victoria en La Concha

Así las cosas, los aguiluchos sólo se plantean una opción, pelear de tú a tú por la victoria. «Tenemos muy buena sintonía con esta regata y siempre tenemos en la cabeza hacer un muy buen papel. Hemos preparado bien los dos domingos y yo creo que hay que ser valientes y decir que aspiramos a todo, a bandera. Eso sí, para eso tenemos que hacer muy bien todo nuestro trabajo y refrendar lo que venimos haciendo desde el invierno. Tenemos que aspirar a bandera», proclama convencido el presidente, que admite que «miraré de reojo a los sorteos de calles porque pueden resultar clave».